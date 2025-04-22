ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ເຫຼົ່າຮົບລົດຫຸ້ມເກາະ ຕ້ອງເປັນກຳລັງຫຼວງ, ຍອດຢ້ຽມ ແລະ ທັນສະໄໝ ຢ່າງແທ້ຈິງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ, ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ກວດກາສະພາບການຕົວຈິງຢູ່ ກອງພົນນ້ອຍລົດຖັງ 201 - ເຫຼົ່າຮົບລົດຫຸ້ມເກາະ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ໃນໄລຍະປະຕິວັດໃໝ່, ເຫຼົ່າຮົບລົດຫຸ້ມເກາະຕ້ອງມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນ, ພ້ອມກັບທົ່ວກອງທັບຍາດແຍ່ງທຸກກາລະໂອກາດ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບສັງລວມ, ລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດກຽມພ້ອມສູ້ຮົບຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ເປັນກຳລັງປະຕິວັດ, ກຳລັງຫຼວງ, ຍອດຢ້ຽມ, ທັນສະໄໝ, ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ. ເຫຼົ່າຮົບລົດຫຸ້ມເກາະ ຕ້ອງສົມເປັນກຳລັງບຸກທະລຸຢ່າງແຮງ ຂອງທະຫານບົກກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແທ້ຈິງ. ຕ້ອງຖືເປັນສຳຄັນການຝຶກຊ້ອມໃຫ້ຄົບຊຸດ, ລົງເລິກຕາມທິດທັນສະໄໝ, ນຳໃຊ້ ຍຸດໂທປະກອນ, ເຕັກນິກໃໝ່ຢ່າງຊຳນານງານ.