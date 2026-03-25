Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ເປັນ​ເຈົ້າ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ - ຢຶດ​ໝັ້ນ​ຕໍ່ 2 ເປົ້າ​ໝາຍ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ 100 ປີ

ພາຍຫຼັງເຮັດວຽກ 3 ວັນ (23 – 25 ມີນາ), ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIV ໄດ້ຈັດວາລະປິດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2.
ພາບໃນກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

ກ່າວຄຳເຫັນປິດກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສູນກາງໄດ້ເປັນເອກະພາບຢ່າງສູງຕໍ່ບັນດາບັນຫາໃຫຍ່, ສຳຄັນຂອງພັກ ແລະ ປະເທດຊາດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາເນື້ອໃນວຽກງານເພື່ອໃຫ້ທັງລະບົບການເມືອງ ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງເປົ້າໝາຍນຳການເຕີບໂຕເສດຖະກິດບັນລຸລະດັບ 2 ຕົວເລກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ໝູນໃຊ້ທຸກແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ, ສຸມໃສ່ ໃຫ້ບຸລິມະສິດ ຕໍ່ບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີປະສິດທິຜົນໃນການລົງທຶນ ແລະ ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການແກ້ງແຍ້ງແຫ່ງຊາດ. ການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງກຳລັງຕ້ອງຕິດພັນກັບຫຼັກການວິທະຍາສາດ, ໄລ່ລຽງແຜນການບັນຊີເສດຖະກິດສັງຄົມຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງເງິນທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແກ້ໄຂສະພາບການກະແຈກກະຈາຍ, ມີປະສິດທິຜົນຕ່ຳ, ຟຸມເຟືອຍ. ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຕ້ອງມີການກະທົບຍຸດທະສາດຕໍ່ທົ່ວພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ປະກອບສ່ວນປັບປຸງບັນດາໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຫຼັກແຫຼ່ງຂອງປະເທດຊາດ, ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດສູງຕ້ອງຮັບປະກັນຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດ, ຍົກສູງຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳສັງຄົມ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບ ມີການກະທຳຕາມທິດນຳ: ເປັນເຈົ້າຍຸດທະສາດ - ຢຶດໝັ້ນຕໍ່ສອງເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ 100 ປີ - ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ຕັດສິນໃຈ, ຂ້ຽວຂາດ ເພື່ອການດຳລົງຊີວິດທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູນສຸກຂອງປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເຮັດວຽກກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບນ້ຳມັນອາຍແກັດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເຮັດວຽກກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບນ້ຳມັນອາຍແກັດ

ທ່ານ Alexander Novak, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມເພື່ອພ້ອມກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ພະລັງງານ, ປະກອບສ່ວນຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ປະເທດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top