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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ລ​າຍ​ການ​ສິ​ລະ​ປະ “ບົດ​ເພງ​ມະ​ຫາ​ໄຊ”

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ພຶດສະພາ, ຢູ່ໂຮງລະຄອນ ໂຮ່ເກືອມ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຊົມລາຍການສະແດງສິລະປະ “ບົດເພງມະຫາໄຊ” ໂດຍກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີ ແຫ່ງວັນໄຊຊະນະຟາດຊິດ (9 ພຶດສະພາ 1945 – 9 ພຶດສະພາ 2025).
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຊົມລາຍການ (ພາບ: TTXVN)

ເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູບັນດາຄຸນຄ່າມະນຸດສະທຳ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍສານສັນຕິພາບໃນທົ່ວໂລກ, ພິເສດແມ່ນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ບົດເພງມະຫາໄຊ” ໄດ້ແນະນຳບັນດາຜົນງານດົນຕີຊື່ດັງຂອງ ລັດເຊຍ ສູ່ມະຫາຊົນ. ພ້ອມກັບດົນຕີ ລັດເຊຍ, ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ບົດເພງມະຫາໄຊ” ຍັງສະແດງບັນດາບົດເພງທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ. ລາຍການມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ວົງດົນຕີປະສານສຽງ ຮ່າໂນ້ຍ, ໂຮງມະໂຫລະສົບດົນຕີລະຄອນລຳ ຫວຽດນາມ.

ໃນຕະຫຼອດໄລຍະເກືອບ 1 ສະຕະວັດ, ອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ  ຫຼື ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໃນປັດຈຸບັນຍາມໃດກໍຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນຂະບວນວິວັດຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ, ປົດປ່ອຍຊາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ແລະ ໃນວິວັດທະນາການສ້າງສັງຄົມນິຍົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ຈັດ​ຕັ້ງ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ ແຫ່ງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້ ຫວຽດ​ນາມ, ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ

ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ຈັດ​ຕັ້ງ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ ແຫ່ງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້ ຫວຽດ​ນາມ, ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ

ພິທີໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (ວັນທີ 30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2025) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ພຶດສະພາ ຢູ່ໂຮງຮຽນບຳລຸງສ້າງພະນັກງານການນຳຊາວໜຸ່ມສາກົນ Antonio Jose de Sucre, ນະຄອນຫຼວງ Caracas ຂອງເວເນຊູເອລາ.
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