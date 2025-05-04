ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສິລະປະ “ບົດເພງມະຫາໄຊ”
ເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູບັນດາຄຸນຄ່າມະນຸດສະທຳ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍສານສັນຕິພາບໃນທົ່ວໂລກ, ພິເສດແມ່ນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ບົດເພງມະຫາໄຊ” ໄດ້ແນະນຳບັນດາຜົນງານດົນຕີຊື່ດັງຂອງ ລັດເຊຍ ສູ່ມະຫາຊົນ. ພ້ອມກັບດົນຕີ ລັດເຊຍ, ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ບົດເພງມະຫາໄຊ” ຍັງສະແດງບັນດາບົດເພງທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ. ລາຍການມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ວົງດົນຕີປະສານສຽງ ຮ່າໂນ້ຍ, ໂຮງມະໂຫລະສົບດົນຕີລະຄອນລຳ ຫວຽດນາມ.
ໃນຕະຫຼອດໄລຍະເກືອບ 1 ສະຕະວັດ, ອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ຫຼື ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໃນປັດຈຸບັນຍາມໃດກໍຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນຂະບວນວິວັດຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ, ປົດປ່ອຍຊາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ແລະ ໃນວິວັດທະນາການສ້າງສັງຄົມນິຍົມ.