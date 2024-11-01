ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ສືບຕໍ່ສ້າງກົງຈັກລັດໃຫ້ກະທັດລັດ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ
ເມື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງຕົວເມືອງຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່, ສູນກາງພວມສູມໃສ່ປຶກສາຫາລືເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ກົງຈັກລັດກະທັດລັດ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ.
ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ມີ 5 ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ, ເຊິ່ງລວມມີ: ຮ່າໂນ້ຍ, ຫາຍຟ່ອງ, ດ່າໜັງ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ເກີ່ນເທີ. ຖ້າຫາກວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງເອົາແຜນງານນີ້, ທົ່ວປະເທດຈະມີ 6 ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ. ບັນດານະຄອນສັງກັດສູນກາງພວມສວມບົດບາດນຳໜ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທັງປະເທດ.
ສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສຸຂະພາບ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ມີນະໂຍບາຍຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານ, ລົງທຶນແຫຼ່ງກໍາລັງ, ຊັບຊ້ອນວຽກເຮັດງານທຳດ້ວຍລະບອບ, ນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ; ຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມປະກັນສຸຂະພາບ; ປົວແປງພື້ນຖານດ້ານວັດຖຸ, ປະກອບອຸປະກອນການແພດ, ຕອບສະໜອງຄຳຮຽກຮ້ອງໃນການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດໃນປັດຈຸບັນ ໃຫ້ທັນການ.