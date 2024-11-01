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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ສືບ​ຕໍ່​ສ້າງ​ກົງ​ຈັກ​ລັດ​ໃຫ້​​ກະ​ທັດ​ລັດ​, ມີ​ປະ​ສິ​ດ​ທິ​ພາບ, ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການແຜນງານສ້າງນະຄອນ ເຫວ້ ເປັນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ; ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງຕົວເມືອງ ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)

ເມື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງຕົວເມືອງຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່, ສູນກາງພວມສູມໃສ່ປຶກສາຫາລືເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ກົງຈັກລັດກະທັດລັດ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ.

ເມື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນງານສ້າງຕັ້ງນະຄອນເຫວ້ເປັນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີສ້າງຕັ້ງນະຄອນ ເຫວ້ ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນເພື່ອກາຍເປັນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ, ແຕ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຈຳນວນໜຶ່ງ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດມາດຕະຖານຕ່າງໆ.

ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ມີ 5 ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ, ເຊິ່ງລວມມີ: ຮ່າໂນ້ຍ, ຫາຍຟ່ອງ, ດ່າໜັງ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ເກີ່ນເທີ. ຖ້າຫາກວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງເອົາແຜນງານນີ້, ທົ່ວປະເທດຈະມີ 6 ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ. ບັນດານະຄອນສັງກັດສູນກາງພວມສວມບົດບາດນຳໜ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທັງປະເທດ.

ສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສຸຂະພາບ.

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ມີນະໂຍບາຍຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານ, ລົງທຶນແຫຼ່ງກໍາລັງ, ຊັບຊ້ອນວຽກເຮັດງານທຳດ້ວຍລະບອບ, ນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ; ຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມປະກັນສຸຂະພາບ; ປົວແປງພື້ນຖານດ້ານວັດຖຸ, ປະກອບອຸປະກອນການແພດ, ຕອບສະໜອງຄຳຮຽກຮ້ອງໃນການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດໃນປັດຈຸບັນ ໃຫ້ທັນການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ກະ​ທຳ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບ ​ໝູ່​ເກາະ​ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ກະ​ທຳ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບ ​ໝູ່​ເກາະ​ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວດັ່ງກ່າວທີ່ສຸດ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະຄັດຄ້ານທຸກການກະທຳທີ່ລ່ວງລ້ຳອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ.
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