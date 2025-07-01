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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ສືບ​ຕໍ່​ປຸກ​ລຸກ​ນ້ຳ​ໃຈ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ວັນ​ລິງ

ຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນລິງ ຕິດພັນກັບຂະບວນການປະຕິວັດແຕ່ຊຸມປີ 1930 ຢູ່ພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ແລະ ຫຼາຍປີຢູ່ພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ກ່ອນທີ່ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເມື່ອປີ 1986.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມພິທີ (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ຮຶງອຽນ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 110 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນລິງ (ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 1915 – 01 ກໍລະກົດ 2025). ຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດຂອງທ່ານຕິດພັນກັບຂະບວນການປະຕິວັດແຕ່ຊຸມປີ 1930 ຢູ່ພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ແລະ ຫຼາຍປີຢູ່ພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ກ່ອນທີ່ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເມື່ອປີ 1986. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ບົດຮຽນກ່ຽວກັບຈິນຕະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່, ກ້າຄິດ, ກ້າທຳ, ກ້າຮັບຜິດຊອບ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນລິງ ເຄີຍຢັ້ງຢືນວ່າ: ການປ່ຽນແປງໃໝ່ ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າເປັນການປະຕິເສດອະດີດຕະການ, ເຊິ່ງແມ່ນການສືບຕໍ່ພັດທະນາຈາກພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ກ້າປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມເປັນຈິງເພື່ອກະທຳ. ຈິດໃຈນັ້ນແມ່ນເຂັມຊີ້ທິດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລຸ່ນປັດຈຸບັນ - ເມື່ອປະເທດຊາດພວມປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ: ຮູບແບບການເຕີບໂຕແບບເກົ່າ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ບັນດາບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ, ພົນລະເມືອງອາຍຸສູງກວມເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ການແກ້ງແຍ້ງດ້ານພູມີສາດການເມືອງນັບມື້ນັບຂ້ຽວຂາດກວ່າ. ມີພຽງແຕ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີສຳຜັດ ແລະ ກ້າປະຕິບັດສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດ, ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດນຳປະເທດກ້າວໄປໄກກວ່າ”.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນລິງ (ພາບ: VOV)

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີ ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ ທັງລະບົບການເມືອງ ນັບມື້ນັບຕ້ອງສືບຕໍ່ປຸກລຸກນ້ຳໃຈເຫຼົ່ານັ້ນຂອງທ່ານ ຫງວຽນວັນລິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ​ເຂົ້າ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ ຢ່າງ​ລຸ​ລ່ວງ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ບໍ່​ຖືກ​ຂາດ​ວັກ​ຂາດ​ຕອນ

ນຳ​ເຂົ້າ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ ຢ່າງ​ລຸ​ລ່ວງ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ບໍ່​ຖືກ​ຂາດ​ວັກ​ຂາດ​ຕອນ

ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ (ລວມມີແຂວງ ແລະ ຕາແສງ) ຢ່າງເປັນທາງການ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທົ່ວປະເທດມີ 34 ແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ 3.321 ຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນຕາແສງ ດ້ວຍຈຳນວນພະນັກງານ, ລັດຖະກອນເກືອບ 1,5 ລ້ານຄົນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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