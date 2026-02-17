ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ
ເມື່ອຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານເຊິ່ງນະຄອນຫຼວງບັນລຸໄດ້ໃນປີຜ່ານມາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອງນຳໜ້າໃນຂົງເຂດນະວັດຕະກຳຢ່າງແທ້ຈິງ. ແຕ່ລະວຽກງານທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເຮັດ, ແຕ່ລະຮູບແບບທີ່ຮ່າໂນ້ຍ ຜັນຂະຫຍາຍ ຕ້ອງມີລັກສະນະນຳພາ, ແຜ່ກະຈາຍແຫຼ່ງກຳລັງໜູນໃຫ້ທັງເຂດ ແລະ ທົ່ວປະເທດ:
“ຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບຢ່າງພົ້ນເດັ່ນ, ຊຸກຍູ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ; ແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນ; ສ້າງຮູບແບບເຕີບໂຕໃໝ່ອີງໃສ່ພຸມປັນຍາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ກົມການເມືອງສູນກາງພັກຍາມໃດກໍຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບນະຄອນຫຼວງ.”