ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດຢ່າງແຮງ
ວັນທີ 17 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຕີລາຄາໝາກຜົນ, ສຳຫຼວດກວດຄືນການຊີ້ນຳປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງປີ 2024; ວາງອອກທິດທາງ, ໜ້າທີປີ 2025. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມຸນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ ກຳລັງຕຳຫຼວດຕ້ອງສືບຕໍ່ເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເປັນແບບຢ່າງ, ນຳໜ້າໃນການປະຕິບັດມະຕິຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ;
ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດການປະຕິວັດປັບປຸງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ… ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດຢ່າງແຮງ, ຈາກນັ້ນ ປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານກຳແໜ້ນສະພາບການ, ເປັນເສນາທິການຍຸດທະສາດຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຕາມທິດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດໂດຍໄວ, ຈາກໄກເທົ່ານັ້ນ; ຫາກຍັງຕ້ອງປັບປຸງກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຂອງການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ່ງອີກດ້ວຍ.