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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຢ່າງ​ແຮງ

ກຳລັງຕຳຫຼວດຕ້ອງສືບຕໍ່ເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເປັນແບບຢ່າງ, ນຳໜ້າໃນການປະຕິບັດມະຕິຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ; ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດການປະຕິວັດປັບປຸງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ…
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມຸນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ວັນທີ 17 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຕີລາຄາໝາກຜົນ, ສຳຫຼວດກວດຄືນການຊີ້ນຳປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງປີ 2024; ວາງອອກທິດທາງ, ໜ້າທີປີ 2025. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມຸນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ ກຳລັງຕຳຫຼວດຕ້ອງສືບຕໍ່ເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເປັນແບບຢ່າງ, ນຳໜ້າໃນການປະຕິບັດມະຕິຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ;

ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດການປະຕິວັດປັບປຸງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ… ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດຢ່າງແຮງ, ຈາກນັ້ນ ປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານກຳແໜ້ນສະພາບການ, ເປັນເສນາທິການຍຸດທະສາດຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຕາມທິດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດໂດຍໄວ, ຈາກໄກເທົ່ານັ້ນ; ຫາກຍັງຕ້ອງປັບປຸງກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຂອງການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ່ງອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ສູນ​ການ​ເງິນ​ລະ​ດັບພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ລັງ​ໜູນ ແກ່​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ສ້າງ​ສູນ​ການ​ເງິນ​ລະ​ດັບພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ - “ກຳ​ລັງ​ໜູນ” ແກ່​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບແຜນການເຄື່ອນໄຫວຜັນຂະຫຍາຍບົດສະຫຼຸບຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບການສ້າງສູນການເງິນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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