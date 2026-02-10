Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ປີ 2026 ຕ້ອງ​ຫັນ​ບັນ​ດາ​ເນື້ອ​ໃນ​ແກ່ນ​ສານ​ຂອງ​ເອ​ກະ​ສານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ ເປັນ​ລະ​ບອບ​ລະ​ບຽບ​ການ ແລະ ເປັນ​ລະ​ອຽດ

ປີ 2026 ຕ້ອງເປັນປີຫັນບັນດາເນື້ອໃນໃໝ່, ເນື້ອໃນແກ່ນສານຂອງເອກະສານ ເປັນລະບອບລະບຽບການ ແລະ ເປັນລະອຽດ, ກໍຄືບັນດາບັນຫາໃໝ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຫັນເປັນລະອຽດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກໃນອະນຸກຳມະການກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄະນະຊີ້ນຳສະຫຼຸບບາງບັນຫາທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງກ່ຽວກັບກິດຈະການປ່ຽນແປງໃໝ່ຕາມກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມໃນ 40 ປີຜ່ານມາຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ການພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກໃນອະນຸກຳມະການກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ໂດຍເປັນບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການນີ້ໂດຍກົງ, ສະນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງແຕ່ລະຄຳເວົ້າ, ເນື້ອໃນໃໝ່ໃນເອກະສານແຕ່ລະສະບັບ. ປີ 2026 ຕ້ອງເປັນປີຫັນບັນດາເນື້ອໃນໃໝ່, ເນື້ອໃນແກ່ນສານຂອງເອກະສານ ເປັນລະບອບລະບຽບການ ແລະ ເປັນລະອຽດ, ກໍຄືບັນດາບັນຫາໃໝ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຫັນເປັນລະອຽດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ. ນີ້ແມ່ນບັນດາວຽກງານໃຫຍ່ ແລະ ຍາກທີ່ສຸດ, ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີພູມປັນຍາລວມໝູ່, ມີຄຸນນະທາດການເມືອງ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດສະດີພຶດຕິກຳຕົວຈິງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນ​າມ ປະ​ຈຳ ລາວ ຈັດ​ງານ​ລ້ຽງ​ຊົມ​ເຊີຍ​ພັກ, ຊົມ​ເຊີຍ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ປີ​ມະ​ເມຍ 2026

ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນ​າມ ປະ​ຈຳ ລາວ ຈັດ​ງານ​ລ້ຽງ​ຊົມ​ເຊີຍ​ພັກ, ຊົມ​ເຊີຍ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ປີ​ມະ​ເມຍ 2026

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນມິງເຕີມ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທີ່ຍາມໃດກໍໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍສະຖານທູດ, ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດງານຢູ່ລາວ ຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ.
