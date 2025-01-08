ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບການນຳບໍລິສັດລົງທຶນ Berggruen Holdings ຂອງ ອາເມລິກາ
ວັນທີ 7 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Nicholas Berggruen, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ, ປະທານບໍລິສັດລົງທຶນ Berggruen Holdings ແລະ ສະຖາບັນ Berggruen ພ້ອມກັບທ່ານນາງ ຫງວຽນທິລຽນຮັ່ງ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ Weatherhead, ມະຫາວິທະຍາໄລ Columnia, ອາເມລິກາ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືການພົວພັນກັບ ອາເມລິກາ ເປັນສຳຄັນ, ພ້ອມທັງປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານ Nicholas Berggruen ແລະ ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິລຽນຮັ່ງ ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນ, ຊອກຫາບັນດາກາລະໂອກາດລົງທຶນ, ຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືທີ່ພວມມີຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ສ່ວນທ່ານ Nicholas Berggruen ແລະ ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິລຽນຮັ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ; ຊຸກຍູ້ບັນດາກາລະໂອກາດລົງທຶນທີ່ເໝາະສົມ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ອາເມລິກາ - ຫວຽດນາມ, ກໍຄືໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍ.