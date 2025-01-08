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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ຕ້​ອນ​ຮັບ​ການ​ນຳ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ລົງ​ທຶນ Berggruen Holdings ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ຫວຽດນາມ ຖືການພົວພັນກັບ ອາເມລິກາ ເປັນສຳຄັນ, ພ້ອມທັງປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Nicholas Berggruen (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 7 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Nicholas Berggruen, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ, ປະທານບໍລິສັດລົງທຶນ Berggruen Holdings ແລະ ສະຖາບັນ Berggruen  ພ້ອມກັບທ່ານນາງ ຫງວຽນທິລຽນຮັ່ງ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ Weatherhead, ມະຫາວິທະຍາໄລ Columnia, ອາເມລິກາ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືການພົວພັນກັບ ອາເມລິກາ ເປັນສຳຄັນ, ພ້ອມທັງປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານ Nicholas Berggruen ແລະ ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິລຽນຮັ່ງ ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນ, ຊອກຫາບັນດາກາລະໂອກາດລົງທຶນ, ຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືທີ່ພວມມີຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

 ສ່ວນທ່ານ Nicholas Berggruen ແລະ ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິລຽນຮັ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ; ຊຸກຍູ້ບັນດາກາລະໂອກາດລົງທຶນທີ່ເໝາະສົມ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ອາເມລິກາ - ຫວຽດນາມ, ກໍຄືໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ.
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