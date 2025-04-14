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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: “ກຳ​ນົດ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ໃຫ້​ແກ່​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ຂອງ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ”

ຂຶ້ນຕົ້ນບົດຂຽນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຫວນຄືນປະຫວັດສາດມິດຕະພາບອັນໝັ້ນແກ່ນ, ຜົນສຳເລັດໃນການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ, ເຊິ່ງການນຳປະຕິວັດລຸ້ນກ່ອນຂອງສອງປະເທດໄດ້ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັກສາຈາກປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
ພາບປະກອບ: VNA

ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ (14-15/04) ຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປ. ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ມີບົດຂຽນເອົາລົງຢູ່ໜັງສືພິມປະຊາຊົນລາຍວັນ (ຈີນ) ເຊິ່ງຢັ້ງຢືນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດຫຼາຍຢ່າງ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າສັງກາດພັດທະນາໃໝ່.

ຂຶ້ນຕົ້ນບົດຂຽນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຫວນຄືນປະຫວັດສາດມິດຕະພາບອັນໝັ້ນແກ່ນ, ຜົນສຳເລັດໃນການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ, ເຊິ່ງການນຳປະຕິວັດລຸ້ນກ່ອນຂອງສອງປະເທດໄດ້ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັກສາຈາກປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າການພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ພວມມີການພັດທະນາອັນດີງາມໃນບັນດາຂົງເຂດ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜິດສະໜົມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂອບຂະໜາດຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ກໍ່ຄືປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດເຊິ່ງສອງປະເທດໄດ້ຍົກລະດັບໃນເດືອນທັນວາ 2023.

ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ໃນສະພາບການໂລກພວມຢື່ນຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນດາການປ່ຽນແປງໂດຍພື້ນຖານທີີ່ມີລັກສະນະຍຸກສະໄໝ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສອງປະເທດ ຄວນພ້ອມກັນກຳນົດວິໄສທັດໃຫ້ແກ່ຍຸກສະໄໝພັດທະນາໃໝ່ຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ໂດຍອີງໃສ່ 4 ການກຳນົດທິດສຳຄັນລວມມີ: ຮັກສາການແລກປ່ຽນຍຸດທະສາດ, ຍົກລະດັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງໃນບັນດາຂົງເຂດ, ສ້າງບັນດາການເຕີບໂຕໃໝ່, ປັບປຸງພື້ນຖານສັງຄົມທີ່ມີຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໃຫ້ໝັ້ນແກ່ນກ່ວາອີກ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ຮັກສາສະຖຽນລະພາບໃຫ້ແກ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດແຫ່ງການພັດທະນາໃໝ່ຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ ສົ່ງ​ສານ​ເມືອ​ມາ​ຮອດ​ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ ສົ່ງ​ສານ​ເມືອ​ມາ​ຮອດ​ຫວຽດ​ນາມ

ໃນສານ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດປະຕິວັດ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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