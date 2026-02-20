ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Jamieson Greer ຜູ້ຕາງໜ້າການຄ້າ ອາເມລິກາ
ເນື່ອງໃນໂອກາດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄຂສະພາສັນຕິພາບ ກ່ຽວກັບເຂດກາຊາ ຢູ່ ອາເມລິກາ, ວັນທີ 19 ກຸມພາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Jamieson Greer ຜູ້ຕາງໜ້າການຄ້າ ອາເມລິກາ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນສຳເລັດໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ບົນບັນດາຂົງເຂດການເມືອງເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກສອງຝ່າຍພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ການພົວພັນໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາກວ່າ. ພ້ອມກັນສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາຜົນສຳເລັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນວິວັດການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າປະສົມ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາອົງການຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບຝ່າຍອາເມລິກາ ເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍອາດສາມາດບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງໂດຍໄວ.
ສ່ວນທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Jamieson Greer ຜູ້ຕາງໜ້າການຄ້າ ອາເມລິກາ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືທາງດ້ານການຄ້າ ສຳຄັນຂອງອາເມລິກາ, ການເພີ່ມທະວີການຊຸກຍູ້ຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າສອງຝ່າຍ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາສັງລວມການພົວພັນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ.