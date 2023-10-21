ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືເປັນສຳຄັນຂອງການນຳສອງປະເທດຕໍ່ສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງການນຳສອງປະເທດກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນໄລຍະໃໝ່, ພິເສດແມ່ນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 50 ປີ ແລະ ວັນສ້າງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຄົບຮອບ 10 ປີ.
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກໍໄດ້ແລກປ່ຽນກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ ກ່ຽວກັບບັນດາຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງ 35 ປີກວ່າແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່; ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮັບຊາບຄາດໝາຍພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ຮອດກາງສະຕະວັດ XXI ແລະ ທິດທາງການຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ຫັນການພົວພັນຂອງ ຫວຽດນາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫຼາຍຝ່າຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໄດ້ແລກປ່ຽນກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ ບາງທິດທາງ, ມາດຕະການໃຫຍ່ ເພື່ອແນໃສ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron ຕີລາຄາວ່າ ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບນີ້ ແມ່ນໂອກາດສຳຄັນ ເພື່ອໃຫ້ການນຳສອງປະເທດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາການກຳນົດທິດຍຸດທະສາດພັດທະນາສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍໃນ 20 ປີຈະມາເຖິງ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ ຖືວ່າ ສອງປະເທດ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ; ສ້າງບາດກ້າວຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງໃນການຮ່ວມມືຢູ່ຂົງເຂດຕ່າງໆ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ); ປາດຖະໜາສອງປະເທດເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂອບເຂດຫຼາຍຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນປະຊາຄົມຝລັ່ງໂກໂຟນີ.