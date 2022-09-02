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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ ອາ​ໄລ​ຫາ ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ເຮືອນເລກທີ 67, ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ  

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນປະຕິວັດ ເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ວັນທີ 2 ກັນຍາ (2/9/1945 – 2/9/2022), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ເຮືອນເລກທີ 67, ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ.

ເມື່ອໂອ້ລົມກັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຕ້ອງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ຄວນສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ເພື່ອໂຄສະນາ, ແນະນຳໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ແຂກສາກົນທີ່ມາຢ້ຽມຊົມເພື່ອມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ວາກ່ຽວກັບແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງເພິ່ນ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ຄຸນສົມບັດໂຮ່ຈີມິນ, ແມ່ນຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ແມ່ນຄຸນທາດອັນສູງສົ່ງຂອງນັກປະຕິວັດ, ແມ່ນແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດທີ່ລຽບງ່າຍ, ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບປະຊາຊົນ, ເຄົາລົບປະຊາຊົນ, ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ປະຊາຊົນ, ຮ່ຳຮຽນຈາກປະຊາຊົນ, ເຮັດຫຍັງກໍ່ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ປະຊາຊົນ.

ແລະກໍ່ໃນຕ່ອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ເຂົ້າສຸສານໄວ້ອາໄລປະທານໂຮ່ຈີມິນ. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄວ້ອາໄລມີທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ພ້ອມກັບບັນດາອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ: ປະ​ຕ​ິ​ບັດ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງຢາກ​ໃຫ້​ຫວຽດ​ນາມມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ແຮງ​ກ້າ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ: ປະ​ຕ​ິ​ບັດ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງຢາກ​ໃຫ້​ຫວຽດ​ນາມມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ແຮງ​ກ້າ

ທີ່ພິທີ, ທ່ານ Saadi Salama ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປາແລັດສະຕິນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະທຸຕານຸທູດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ເຖິງວ່າຍັງປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ສະພາບການໂລກຂາດສະຖຽນລະພາບກໍ່ຕາມ ແຕ່ ຫວຽດນາມຍັງບັນລຸຫຼາຍຜົນສຳເລັດທີ່ເປັນໜ້າພາກພູມໃຈ.
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