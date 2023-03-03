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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ອີ​ຣັກ

ວັນທີ 1 ມີນາ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມອີີຣັກຄັ້ງທຳອິດພາຍຫຼັງ 6 ປີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ມີການພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປະເທດພາກຕາເວັນອອກກາງນີ້.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres (ພາບ: Hadi Mizban/AP)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງການຮ່ວມ ພາຍຫຼັງການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຣັກ Mohammed Shia al-Sudani, ທ່ານ Antonio Guterres ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ Baghdad ໃນວິວັດການປັບປຸງບັນດາກົນໄກປະຊາທິປະໄຕ, ຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ໃຫ້ປະຊາຊົນອີຣັກ.

ການນຳ ສປຊ ຕີລາຄາສູງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຣັກ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໂດຍດ່ວນທີ່ສຸດເຊິ່ງອີຣັກພວມປະເຊີນໜ້າ, ກ່ຽວກັບການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການບໍລິການສາທາລະນະ, ຫັນພື້ນຖານເສດຖະກິດເປັນຫຼາຍຮູບແບບ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາວ່າງງານ ແລະ ສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນໄວໜຸ່ມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ G20 ຢູ່ ອິນ​ເດຍ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ G20 ຢູ່ ອິນ​ເດຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມີນາ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (G20) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ New Delhi ຂອງ ອິນເດຍ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ນອກຈາກ 40 ກວ່າ ນັກການທູດແຖວໜ້າໂລກ ທີ່ມາຈາກປະເທດຕ່າງໆແລ້ວ, ຍັງມີການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ 13 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອີກດ້ວຍ.
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