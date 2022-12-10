ຂ່າວສານ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ເນັ້ນໜັກບົດບາດຂອງ ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ 10/12/2022 ເລື່ອງບັນດາປະເທດລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລໃນ 40 ປີກ່ອນ ແມ່ນບາດກ້າວເດີນສຳຄັນເພື່ອບໍລິຫານ ແລະ ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສຳລັບມະຫາສະໝຸດ - ແຫຼ່ງຜົນປະໂຫຍດລວມທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງມວນມະນຸດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Antonio Guterres (ພາບ: TTXVN) ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS 1982) ຄົບຮອບ 40 ປີ ເຊິ່ງຖືກດຳເນີນໃນວັນທີ 8 ທັນວາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Antonio Guterres ເນັ້ນໜັກວ່າ ເລື່ອງບັນດາປະເທດລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລໃນ 40 ປີກ່ອນ ແມ່ນບາດກ້າວເດີນສຳຄັນເພື່ອບໍລິຫານ ແລະ ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສຳລັບມະຫາສະໝຸດ - ແຫຼ່ງຜົນປະໂຫຍດລວມທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງມວນມະນຸດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Antonio Guterres ຖືວ່າ ໂລກຕ້ອງວາງອອກຄວາມຄາດຫວັງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງຖືວ່າແມ່ນຄຳຕັກເຕືອນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບເລື່ອງສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ລະບອບລະບຽບການທີ່ຈຳເປັນນີ້ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນປັດຈຸບັນ. ບັນດາຝ່າຍຕ້ອງຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງຫຼຸດຜ່ອນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫາປາ ທີ່ຫາກໍບັນລຸໄດ້ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທຸກນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບມະຫາສະໝຸດ ຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມມາຈາກພື້ນຖານວິທະຍາສາດທີ່ດີທີ່ສຸດ ພ້ອມກັບຄວາມຮູ້ດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມທີ່ໂດດເດັ່ນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)