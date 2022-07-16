ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງສ້າງໂລກທີ່ດີກ່ວາຫຼັງໂຄວິດ - 19
ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທົ່ວໂລກຈົ່ງມີການກະທຳໂດຍດ່ວນໃນ 4 ຂົງເຂດເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວວີວິວັດການຟື້ນຟູຫຼັງໂຄວິດ - 19 ຕາມທິດກ້າວໜ້າກ່ວາ ແລະ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres (ພາບ: THX/TTXVN)
ຂົງເຂດທຳອິດເຊິ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ເຕື້ອງເຖິງແມ່ນການຟື້ນຟູຫຼັງໂຄວິດ - 19 ຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສດ້ານການເມືອງຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ທ່ານ Antonio Guterres ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຕ້ອງຮັບປະກັນສິດສຳຜັດຢ່າງສະເໝີພາບໃນທົ່ວໂລກ ສຳລັບວັກຊິນກັນໂຄວິດ - 19, ບັນດາວິທີການປິ່ນປົວ ແລະ ກວດຫາເຊື້ອໄວຣັດ SARS-CoV-2. ພິເສດ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງມານະພະຍາຍາມຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອເພີ່ມທະວີຈຳນວນປະເທດສາມາດຜະລິດວັກຊິນກັນໂຄວິດ - 19, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການບົ່ງມະຕິພະຍາດ ແລະ ບັນດາເຕັກໂນໂລຢີຕ່າງໆທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນອະນາຄົດ. ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບວິກິດການດ້ານສະບຽງອາຫານ, ພະລັງງານ ແລະ ການເງິນ, ທ່ານ Antonio Guterres ຢັ້ງຢືນວ່າ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການໃຫ້ແກ່ວິກິດການໃນປັດຈຸບັນ ຕ້ອງມີວິທີການແກ້ໄຂສະພາບການຂາດຄວາມສະເໝີພາບ ດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ. ຂົງເຂດທີ່ 4 ເຊິ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຢາກຊຸກຍູ້ແມ່ນຕ້ອງມີການກະທຳເພື່ອດິນຟ້າອາກາດ. ບັນດາປະເທດພັດທະນາຄວນມານະພະຍາຍາມ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຄຳໝັ້ນສັນຍາໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ ທີ່ມີມູນຄ່າ 100 ຕື້ USD, ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາໃນການຕ້ານກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງການປ່ຽນແປງຢ່າງແທ້ຈິງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)