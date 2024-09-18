ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະເທດຕ່າງໆນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈະເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່ສຳຄັນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບແຕ່ລະປະເທດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກໍເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ, ລັດ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ມີທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບທຸກປະເທດໃນໂລກ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເຂືອຫງວຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ທ່ານຈະຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ; ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຜູ້ປະສານງານ, ຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຈີນ ສົມທົບກັບຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆ ທີ່ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມເປັນລະອຽດ; ຮັກສາການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ, ເວທີປາໄສສາກົນ; ພ້ອມກັນຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຢູ່ທະເລໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.