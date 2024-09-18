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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ເຂົ້າ​ຍື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ກັນຍາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ: ຈີນ, ສີລັງກາ, ໂອຕາລິດ ແລະ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ  ແລະ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເຂືອຫງວຍ

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະເທດຕ່າງໆນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈະເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່ສຳຄັນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບແຕ່ລະປະເທດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກໍເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ, ລັດ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ມີທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບທຸກປະເທດໃນໂລກ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເຂືອຫງວຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ທ່ານຈະຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ; ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຜູ້ປະສານງານ, ຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຈີນ ສົມທົບກັບຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆ ທີ່ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມເປັນລະອຽດ; ຮັກສາການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ, ເວທີປາໄສສາກົນ; ພ້ອມກັນຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຢູ່ທະເລໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ Donald Trump ຖິ້ມໂທດໃຫ້ຝ່າຍປະຊາທິປະໄຕກ່ຽວກັບເລື່ອງທ່ານຖືກລອບສັງຫານ

ທ່ານ Donald Trump ຖິ້ມໂທດໃຫ້ຝ່າຍປະຊາທິປະໄຕກ່ຽວກັບເລື່ອງທ່ານຖືກລອບສັງຫານ

ຕາມທ່ານແລ້ວ, ບັນດາການອອກສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຖືທ່ານແມ່ນໄພນາບຂູ່ຕໍ່ພື້ນຖານປະຊາທິປະໄຕ ອາເມລິກາ.
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