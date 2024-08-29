ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ: ກໍ່ສ້າງປັບປຸງການນຳໜ້າຂອງການຕ່າງປະເທດໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຄະນະພະນັກງານຄະນະພັກກະຊວງການຕາງປະເທດ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ ແລະ ການພັດທະນາຂະແຫນງການຕ່າງປະເທດ
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມໄດ້ອວຍພອນໝູຄະນະພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ ເນື່ອງໃນໂອກາດ 79 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງຂະແໜງ. ທ່ານເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບການໂລກ ກັບຫຼາຍກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໄປຄຽງຄູ່ກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຖືວ່າ ຂະແຫນງການຕ່າງປະເທດຕ້ອງກຳແໜ້ນຈຸດພິເສດຂອງທ່າອ່ຽງໃນຍຸກສະໄໝ, ເປັນເສນາທິການບັນດາລັດຖະນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ພັກ, ລັດຢ່າງທັນການ. ກ່ຽວກັບທິດທາງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ຕ້ອງປັບປຸງ, ສ້າງການຕ່າງປະເທດໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ບົນພື້ນຖານສືບທອດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດເຊິ່ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກວາງອອກ. ເປົ້າໝາຍສູງສຸດ ຂອງການເຄື່ອນໄຫວການຕ່າງປະເທດໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ນັ້ນແມ່ນຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຊົນຊາດຢູ່ລະດັບສູງສຸດ, ເພື່ອໃຫ້ພັກມີຄວາມໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ເພື່ອປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ ທີ່ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ທີ່ຖານະບົດບາດສຳຄັນໃນພື້ນຖານການເມືອງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ, ມີຄວາມສີວິໄລມວນມະນຸດ, ເພື່ອປະຊາຊົນອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກ. ການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມຕ້ອງປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ສູ້ຊົນເພື່ອສັນຕິພາບເອກະລາດ, ຊົນຊາດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຄວາມກ້າວໜ້າສັງຄົມ ຂອງການພັດທະນາໃຫ້ມີສີວິໄລຂອງບັນດາຊາດໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.