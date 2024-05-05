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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່​ນ​ແທັງ​ເໝິນ: ປ້ອງ​ກັນສະ​ກັດ​ກັ້ນ, ປົກ​ປ້ອງ ຊາວ​ໜຸ່ມ​ເຍົາ​ວະ​ຊົນ ຈາກ ​ສານ​ເສບ​ຕິດ

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ສະເໜີຕ້ອງມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບ ຢາສູບ ເອເລັກໂຕນິກ, ຢາສູບທຳມະດາ, ຕີລາຄາຜົນຮ້າຍຈາກຢາສູບຊະນິດນີ້.
ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະອະພິບາຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມາທິການ ສັງຄົມ ເປັນປະທານ, ສົມທົບກັບ ກຳມາທິການ ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ ຈັດວາລະອະພິປາຍ ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບບໍລິຫານລັດ ກ່ຽວກັບການ ປ້ອງກັນ, ຕ້ານຜົນຮ້າຍຈາກ ຢາສູບ ເອເລັກໂຕນິກ, ຢາສູບທຳມະດາ. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຜູ້ປະຈຳການ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ວາລະອະພິປາຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການຍົກອອກບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ, ວິທີການປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານຜົນຮ້າຍຂອງ ຢາສູບ ເອເລັກໂຕນິກ, ຢາສູບທຳມະດາ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນການປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນ, ປົກປ້ອງ ຊາວໜຸ່ມ ຈາກສານເສບຕິດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບປະຊາຄົມໃຫ້ດີກ່ວາອີກ. ເພື່ອໃຫ້ວາລະອະພິປາຍ ບັນລຸປະສິດທິຜົນຢ່າງແທດຈິງ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ສະເໜີຕ້ອງມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບ ຢາສູບ ເອເລັກໂຕນິກ, ຢາສູບທຳມະດາ, ຕີລາຄາຜົນຮ້າຍຈາກຢາສູບຊະນິດນີ້; ມີສານຢ່າງຈະແຈ້ງ, ລະອຽດໄປຍັງປະຊາຊົນ ແລະ ມີທັດສະນະກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ ຕໍ່ບັນຫານີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດ​ຕົວ​ປຶ້ມ ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ - ບັນ​ດາຕົວພະ​ຍານປະ​ຫວັດ​ສາດ ​ອອກ​ສຽງ

ເປີດ​ຕົວ​ປຶ້ມ “ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ - ບັນ​ດາຕົວພະ​ຍານປະ​ຫວັດ​ສາດ ​ອອກ​ສຽງ”

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍ ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຕົວປຶ້ມ “ຄວາມຊົງຈຳ ດ້ຽນບຽນຝູ - ບັນດາພະຍານປະຫວັດສາດ ອອກສຽງ” ຂອງນັກປະຫວັດສາດ ຊາວຝລັ່ງ ສອງຄົນ ນັ້ນແມ່ນທ່ານ Pierre Journoud ແລະ ທ່ານ Hugues Tertrais.
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