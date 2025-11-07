Báo Ảnh Việt Nam

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ​​ປະ​ຊຸມຢູ່ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ແນວ​ໜ້າ ເພື່ອ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ພາ​ຍຸ Kalmaegi ໂດຍ​ດ່ວນ

ທ່ານ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ປະຈຳການຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນແຫ່ງຊາດ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຮັບມືກັບພາຍຸ Kalmaegi (ພາຍຸຫົວທີ 13) ແບບເຊິ່ງໜ້າສົມທົບທາງໄກ.
ກອງປະຊຸມ ຂອງກອງບັນຊາການແນວໜ້າກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ຮັບມືກັບພາຍຸ Kalmaegi (ພາບ: VGP)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ພະຈິກ, ຢູ່ກອງບັນຊາການແນວໜ້າຢູ່ ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ຢາລາຍ, ທ່ານ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ປະຈຳການຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນແຫ່ງຊາດ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຮັບມືກັບພາຍຸ Kalmaegi (ພາຍຸຫົວທີ 13) ແບບເຊິ່ງໜ້າສົມທົບທາງໄກ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ມີໂທລະເລກທາງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ, ນະຄອນ - ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນຂັ້ນແຂວງ ຊີ້ນຳການສຳຫຼວດກວດກາ, ສ້າງ, ບູລະນະ, ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແຜນການຮັບມືກັບພາຍຸ Kalmaegi ໃນບໍລິເວນ, ໃນນັ້ນ ຢັ້ງຢືນລະອຽດບັນດາກໍລະນີເກີດໄພທຳມະຊາດ, ບັນດາເຫດທີ່ອາດສາມາດເກີດຂຶ້ນ, ບັນດາເຂດຈຸດສຸມສຳຄັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

4 ເດືອນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຮູບ​ແບບ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ 2 ຂັ້ນ: ບັນ​ດາ​ບາດ​ກ້າວ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ທຳ​ອິດ ແລະ ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ໃຫ້​ແກ່ໄລຍະ​ທາງ​ຕໍ່​ໄປ

4 ເດືອນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຮູບ​ແບບ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ 2 ຂັ້ນ: ບັນ​ດາ​ບາດ​ກ້າວ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ທຳ​ອິດ ແລະ ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ໃຫ້​ແກ່ໄລຍະ​ທາງ​ຕໍ່​ໄປ

ພາຍຫຼັງເວລາ 4 ເດືອນທີ່ຜັນຂະຫຍາຍ ຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງ 2 ຂັ້ນ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນສຳເລັດໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງຮູບແບບບໍລິຫານຄືນໃໝ່. ໄລຍະເວລານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີກົງຈັກດັດປັບຕໍ່ການປ່ຽນແປງ, ວິທີ ປຊຊ ຮັບຮູ້ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນກວ່າແມ່ນຮູບແບບນີ້ພວມເປີດການກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ໄລຍະທາງຕໍ່ໄປ.
