ຂ່າວສານ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ປະຊຸມຢູ່ກອງບັນຊາການແນວໜ້າ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການຮັບມືກັບພາຍຸ Kalmaegi ໂດຍດ່ວນ 07/11/2025 ທ່ານ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ປະຈຳການຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນແຫ່ງຊາດ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຮັບມືກັບພາຍຸ Kalmaegi (ພາຍຸຫົວທີ 13) ແບບເຊິ່ງໜ້າສົມທົບທາງໄກ. ກອງປະຊຸມ ຂອງກອງບັນຊາການແນວໜ້າກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ຮັບມືກັບພາຍຸ Kalmaegi (ພາບ: VGP)ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ພະຈິກ, ຢູ່ກອງບັນຊາການແນວໜ້າຢູ່ ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ຢາລາຍ, ທ່ານ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ປະຈຳການຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນແຫ່ງຊາດ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຮັບມືກັບພາຍຸ Kalmaegi (ພາຍຸຫົວທີ 13) ແບບເຊິ່ງໜ້າສົມທົບທາງໄກ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ມີໂທລະເລກທາງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ, ນະຄອນ - ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນຂັ້ນແຂວງ ຊີ້ນຳການສຳຫຼວດກວດກາ, ສ້າງ, ບູລະນະ, ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແຜນການຮັບມືກັບພາຍຸ Kalmaegi ໃນບໍລິເວນ, ໃນນັ້ນ ຢັ້ງຢືນລະອຽດບັນດາກໍລະນີເກີດໄພທຳມະຊາດ, ບັນດາເຫດທີ່ອາດສາມາດເກີດຂຶ້ນ, ບັນດາເຂດຈຸດສຸມສຳຄັນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)