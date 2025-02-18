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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ IC ICTAS, ຕວັກ​ກີ

ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ມີການກວດກາເປັນປະຈຳ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ເພື່ອຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າ, ປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງໂຄງການທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັງໂດຍໄວ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ IC ICTAS, ຕວັກກີ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຮອງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າກໍ່ສ້າງ (ກຸ່ມບໍລິສັດ IC ICTAS), ຫົວໜ້າຄະນະຮັບເໝົາຂອງກຸ່ມວິສາຫະກິດຮ່ວມຊື່ VIETUR ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ່ວຍປະຕິບັດການຮັບເໝົາ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງພາຫະນະອຸປະກອນອາຄານຜູ້ໂດຍສານ” ຂອງໂຄງການພາກສ່ວນທີ 3 ຂຶ້ນກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັງ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ມີການກວດກາເປັນປະຈຳ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ເພື່ອຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າ, ປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງໂຄງການທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັງໂດຍໄວ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາຢາກກຸ່ມບໍລິສັດ IC ICTAS ແລະ ກຸ່ມວິສາຫະກິດຮ່ວມຊື່ VIETUR ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສະໜອງພາຫະນະອຸປະກອນເພື່ອຫຼຸດກຳນົດເວລາລົງໃນການປະຕິບັດສຳເລັດໂຄງການ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ປະສິດທິຜົນດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ລະດັບສູງທີ່ສຸດ. ສ່ວນທ່ານ Reha Denemec ຢັ້ງຢືນວ່າ ກຸ່ມບໍລິສັດ IC ICTAS ແລະ  ກຸ່ມວິສາຫະກິດຮ່ວມຊື່ VIETUR ພວມມານະພະຍາຍາມຫຼຸດເວລາປະຕິບັດສຳເລັດໂຄງການລົງ, ພ້ອມທັງປາດຖະໜາຢາກໄດ້ປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມຢູ່ ຫວຽດນາມ ຕື່ມອີກໃນອະນາຄົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕ້ອງ​ມີ​ກົນ​ໄກ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພິ​ເສດ​ເພື່ອ​ພ​ັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ຕ້ອງ​ມີ​ກົນ​ໄກ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພິ​ເສດ​ເພື່ອ​ພ​ັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຫຼາຍນະໂຍບາຍໂດຍລັດຖະບານສະເໜີໃນຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການທົດລອງປະຕິບັດບາງນະໂຍບາຍແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດໃນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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