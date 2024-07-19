ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ສູງປົວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ ເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດໄລຍະປະຕິບັດງານທາງການທູດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສູງປົວ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ສຳຄັນຂອງທ່ານທີ່ມີຕໍ່ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍ ຈີນ ສືບຕໍ່ເປີດປະຕູຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ປະເພດສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງ ຫວຽດນາມ; ເພີ່ມທະວີບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ຂົງເຂດໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ຍູ້ແຮງຄວາມຄືບໜ້າກັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼ້າສຳລັບ ຫວຽດນາມ.