Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ລຶວກວາງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັ​ກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູ​ດ ຈີນ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສູງປົວ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ສຳຄັນຂອງທ່ານທີ່ມີຕໍ່ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ ສູງປົວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VGP)

ວັນທີ 18  ກໍລະກົດ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ສູງປົວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ ເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດໄລຍະປະຕິບັດງານທາງການທູດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສູງປົວ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ສຳຄັນຂອງທ່ານທີ່ມີຕໍ່ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.

        ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍ ຈີນ ສືບຕໍ່ເປີດປະຕູຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ປະເພດສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງ ຫວຽດນາມ; ເພີ່ມທະວີບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ຂົງເຂດໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ຍູ້ແຮງຄວາມຄືບໜ້າກັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼ້າສຳລັບ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລກ​ປ່ຽນ​ລ່ວ​ງ​ໜ້າ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ເອ​ກະ​ສາ​ນ​ເຂດຂັ້ນ​ໄຫຼ່​ທະ​ວີບ​ເປີດກວ້າງ

ຫວຽດ​ນາມ ແລກ​ປ່ຽນ​ລ່ວ​ງ​ໜ້າ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ເອ​ກະ​ສາ​ນ​ເຂດຂັ້ນ​ໄຫຼ່​ທະ​ວີບ​ເປີດກວ້າງ

ການແລກປ່ຽນຕ່າງໆໄດ້ດຳເນີນໃນບັນຍາກາດຈິງໃຈ, ມິດຕະພາບ ແລະ ກົງໄປກົງມາ. ບັນດາປະເທດ ຕ່າງກໍຮັບຮູ້ ແລະ ເຄົາລົບສິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ກັບບັນຫານີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດໃນມາດຕາ 46 ຂອງສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982.”
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top