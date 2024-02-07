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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ລຶວກວາງ: ຕ້ອງ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ເຫດ​ລະ​ເມີດ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ IUU ຢ່າ​ງ​ເຂັ້ມ​ງວດ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຕ້ອງສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງບັນດາຄະນະປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ, ຊຸກຍູ້, ແນະນຳບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ແລະ ລາຍງານ ໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ ແຣກຢ້າ, ແຂວງ ກຽນຢາງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ IUU ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລ ແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 28 ແຂວງ, ນະຄອນຢູ່ແຄມທະເລທົ່ວປະເທດ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ສະເໜີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາບົນນະບົດ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນສຸມແຫຼ່ງກຳລັງ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອປະຕິບັດສອງໜ້າທີ່ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ບໍ່ປະໃຫ້ກຳປັ່ນຫາປາໃດລະເມີດເຂດທະເລຕ່າງປະເທດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາການລະເມີດການຂຸດຄົ້ນ IUU ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຕ້ອງສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງບັນດາຄະນະປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ, ຊຸກຍູ້, ແນະນຳບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ແລະ ລາຍງານ ໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ສະເໜີບັນດາແຂວງ, ນະຄອນແຄມທະເລ ແກ້ໄຂບັນດາກໍລະນີລະເມີດການຂຸດຄົ້ນແບບຜິດກົດໝາຍຢູ່ເຂດທະເລຕ່າງປະເທດ ຢ່າງເດັດຂາດ, ກວດພົບຢ່າງທັນການ, ແຕ່ໄກ, ສະກັດກັ້ນ, ແກ້ໄຂກຳປັ່ນຫາປາ, ຊາວປະມົງທີ່ມີສັນຍານໄປຂຸດຄົ້ນແບບຜິດກົດໝາຍຢູ່ເຂດທະເລຕ່າງປະເທດໂດຍໄວ ແລະ ທັນການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ

ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຫຼາຍຢ່າງ, ມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜ່ານຜ່າສິ່ງທົດສອບ, ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ການເມືອງພິເສດ.
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