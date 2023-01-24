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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕ​ີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸ່ຍ​ແທັງ​ເຊີນ: ຊຸກ​ຍູ້​ພື້ນ​ຖານ​ການ​ທູດ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ແລະ ຮອບ​ດ້ານ

ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ ປີແມວ 2023 ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ແລກປ່ຽນກັບນັກຂ່າວກ່ຽວກັບບັນດາຜົນງານຂອງຂະແໜງໃນປີ 2022 ແລະ ທິດທາງຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງການທູດຫວຽດນາມ ປີ 2023.
  ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ (ພາບ: TTXVN)  

ໃນປີ 2022, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຢືນຢັນວ່າ, ຂະແໜງການທູດ ໄດ້ຕິດພັນກັບແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ, ໝາກຜົນກອງປະຊຸມການຕ່າງປະເທດທົ່ວປະເທດຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ, ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງທັນການ, ເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຂ້ຽວຂາດ, ຄົບຊຸດ ບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ ດ້ວຍບັນດາມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດສາມໜ້າທີ່ພື້ນຖານ ຄື ຮັບປະກັນເປົ້າໝາຍປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງປະເທດຊາດ.

ກ່ຽວກັບການຕ່າງປະເທດສອງຝ່າຍ, ຂະແໜງການທູດ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ, ປັບປຸງການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດໃຫ່ຍ, ປະເທດບ້ານໄກ້ເຮືອນຄຽງ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ ແລະ ເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ໃນນັ້ນ ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ ແລະ ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ (30/10-1/11/2022). ຫວຽດນາມ ນຳຈຳນວນປະເທດມີການພົວພັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ” ກັບ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນເປັນ 4 ປະເທດ, ຈຳນວນປະເທດທັງໝົດມີການພົວພັນທາງການທູດກັບ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນເປັນ 190 ປະເທດ.

ກ່ຽວກັບການພົວພັນຫຼາຍຝ່າຍ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງເປັນຢ່າງດີ ບົດບາດແມ່ນສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນປະຊາຄົມໂລກ, ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ ດ້ວຍເລື່ອງໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນຮອງປະທານ ສະມັດຊາໃຫ່ຍ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຕາງໜ້າໃຫ້ພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ; ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເຂົ້າໃນສະພາສິດທິມະນຸດ ອາຍຸການ 2023 - 2025….

ກ່ຽວກັບບັນດາທິດທາງຈຸດສຸມຂອງ ຂະແໜງການທູດຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເໜັ້ນໜັກວ່າ, ຕ້ອງຊຸກຍູ້ພື້ນຖານຂະແໜງການທູດທັນສະໄໝ, ຮອບດ້ານ, ໃນນັ້ນ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບລະຫວ່າງການຕ່າງປະເທດພັກ, ການທູດລັດ, ການຕ່າງປະເທດສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ ປຊຊ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສ້າງ​ສົນ​ທິສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສ້າງ​ສົນ​ທິສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວັນໄຂວາລະປະຊຸມ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຮ່າງມະຕິ ໂດຍຄະນະເລຂາຄະນະກຳມະການພິເສດ ໄດ້ສ້າງພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ການເຈລະຈາຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສ້າງເນື້ອໃນຮ່າງສົນທິສັນຍາໃຫ້ສົມບູນແບບ ຍື່ນສະເໜີ່ສະພາ ສປຊ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາໂດຍໄວ.
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