ຂ່າວສານ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ: ຊຸກຍູ້ພື້ນຖານການທູດທັນສະໄໝ ແລະ ຮອບດ້ານ
ໃນປີ 2022, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຢືນຢັນວ່າ, ຂະແໜງການທູດ ໄດ້ຕິດພັນກັບແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ, ໝາກຜົນກອງປະຊຸມການຕ່າງປະເທດທົ່ວປະເທດຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ, ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງທັນການ, ເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຂ້ຽວຂາດ, ຄົບຊຸດ ບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ ດ້ວຍບັນດາມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດສາມໜ້າທີ່ພື້ນຖານ ຄື ຮັບປະກັນເປົ້າໝາຍປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງປະເທດຊາດ.
ກ່ຽວກັບການຕ່າງປະເທດສອງຝ່າຍ, ຂະແໜງການທູດ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ, ປັບປຸງການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດໃຫ່ຍ, ປະເທດບ້ານໄກ້ເຮືອນຄຽງ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ ແລະ ເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ໃນນັ້ນ ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ ແລະ ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ (30/10-1/11/2022). ຫວຽດນາມ ນຳຈຳນວນປະເທດມີການພົວພັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ” ກັບ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນເປັນ 4 ປະເທດ, ຈຳນວນປະເທດທັງໝົດມີການພົວພັນທາງການທູດກັບ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນເປັນ 190 ປະເທດ.
ກ່ຽວກັບການພົວພັນຫຼາຍຝ່າຍ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງເປັນຢ່າງດີ ບົດບາດແມ່ນສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນປະຊາຄົມໂລກ, ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ ດ້ວຍເລື່ອງໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນຮອງປະທານ ສະມັດຊາໃຫ່ຍ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຕາງໜ້າໃຫ້ພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ; ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເຂົ້າໃນສະພາສິດທິມະນຸດ ອາຍຸການ 2023 - 2025….
ກ່ຽວກັບບັນດາທິດທາງຈຸດສຸມຂອງ ຂະແໜງການທູດຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເໜັ້ນໜັກວ່າ, ຕ້ອງຊຸກຍູ້ພື້ນຖານຂະແໜງການທູດທັນສະໄໝ, ຮອບດ້ານ, ໃນນັ້ນ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບລະຫວ່າງການຕ່າງປະເທດພັກ, ການທູດລັດ, ການຕ່າງປະເທດສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ ປຊຊ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.