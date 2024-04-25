ຂ່າວສານ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ນັບແຕ່ເດືອນ ມິຖູນາ ປີ 2023.
ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Antony Blinken ຈະພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງຈີນ ຢູ່ ຊຽງໄຮ້ ແລະ ປັກກິ່ງ ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືບາງບັນຫາສອງຝ່າຍ, ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ ລວມທັງວິກິດການຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ກໍຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ ອາເມລິກາ ໃນທ້າຍປີກາຍ.