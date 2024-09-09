ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ
ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳດູມາ ລັດເຊຍ Vyacheslav Victorovich Volodin ແລະ ທ່ານປະທານສະພາສູງສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Valentina Invanovna Matvienko.
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃນຖານະປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກໍແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ລັດເຊຍ ຄັ້ງທຳອິດຂອງການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024; ພາຍຫຼັງການມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2024. ການຢ້ຽມຢາມ ກໍເພື່ອແນໃສ່ຫັນຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມເປັນລະອຽດ ບົນພື້ນຖານຜົນງານ 30 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ, ໂດຍການນຳສອງປະເທດຕົກລົງເປັນເອກະພາບເນື່ອງໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin; ກໍຄືເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ໄດ້ແລກປ່ຽນ, ຕົກລົງເປັນເອກະພາບໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 2024 ຜ່ານມາ.