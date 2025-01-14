ຂ່າວສານ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Biden: ອາເມລິກາ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ວາ 4 ປີກ່ອນນີ້ 14/01/2025 ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ຢັ້ງຢືນວ່າ ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນ 4 ປີກຳອຳນາດທີ່ຜ່ານມາ, ປະເທດອາເມລິກາ ສາມາດຜ່ານຜ່າໄດ້ວິກິດການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ຫຼາຍຢ່າງ. ທ່ານປະທານາທາບໍດີ Joe Biden (ພາບ: Reuters)ວັນທີ 13 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທາບໍດີ Joe Biden ມີບົດກ່າວປາໄສສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ອາເມລິກາ ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ. ເປີດສາກບົດກ່າວປາໄສ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ຢັ້ງຢືນວ່າ ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນ 4 ປີກຳອຳນາດທີ່ຜ່ານມາ, ປະເທດອາເມລິກາ ສາມາດຜ່ານຜ່າໄດ້ວິກິດການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ຫຼາຍຢ່າງ. ທ່ານ Biden ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງອາເມລິກາ ໃນການປັບປຸງ ແລະເປີດກວ້າງອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO), ຂົນຂວາຍ ແລະ ເຕົ້າໂຮມສຳພັນທະມິດນັບສິບປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ, ຊຸກຍູ້ການຫັນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ປັບປຸງ ແລະ ເປີດກວ້າງເຄືອຂ່າຍສຳພັນທະມິດ, ຄູ່ຮ່ວມມືຕາມກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍໃນທົ່ວໂລກ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)