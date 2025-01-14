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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Biden: ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ກ່​ວາ 4 ປີ​ກ່ອນ​ນີ້

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ຢັ້ງຢືນວ່າ ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນ 4 ປີກຳອຳນາດທີ່ຜ່ານມາ, ປະເທດອາເມລິກາ ສາມາດຜ່ານຜ່າໄດ້ວິກິດການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ຫຼາຍຢ່າງ.
ທ່ານປະທານາທາບໍດີ Joe Biden (ພາບ: Reuters)
ວັນທີ 13 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທາບໍດີ Joe Biden ມີບົດກ່າວປາໄສສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ອາເມລິກາ ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ. ເປີດສາກບົດກ່າວປາໄສ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ຢັ້ງຢືນວ່າ ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນ ປີກຳອຳນາດທີ່ຜ່ານມາ, ປະເທດອາເມລິກາ ສາມາດຜ່ານຜ່າໄດ້ວິກິດການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ຫຼາຍຢ່າງ. ທ່ານ Biden ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງອາເມລິກາ ໃນການປັບປຸງ ແລະເປີດກວ້າງອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO), ຂົນຂວາຍ ແລະ ເຕົ້າໂຮມສຳພັນທະມິດນັບສິບປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ, ຊຸກຍູ້ການຫັນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ປັບປຸງ ແລະ ເປີດກວ້າງເຄືອຂ່າຍສຳພັນທະມິດ, ຄູ່ຮ່ວມມືຕາມກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍໃນທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດເຊຍ Mikhail Vladimirovich Mishustin. ທ່ານກໍແມ່ນນັກການເມືອງຂັ້ນສູງຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີນີ້.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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