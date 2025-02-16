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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຂຶ້ນ​ແຜນ​ການ​ຈັດ​ວາງ​ພາ​ສີ​ນຳ​ເຂົ້າ​ລົດ​ໂອ​ໂຕ

ບັນດາຕົວເລກສະຖິຕິໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະມານ 50% ຈຳນວນລົດໂອໂຕຂາຍຢູ່ ອາເມລິກາ ແມ່ນໄດ້ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump (ພາບເອກະສານ: THX/TTXVN)

 ກ່າວຄຳເຫັນກັບບັນດານັກຂ່າວເມື່ອວັນທີ 14 ກຸມພາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ປະກາດຈະຈັດວາງພາສີສຳລັບລົດໂອໂຕນຳເຂົ້າ, ເພິ່ມເຕິ່ມເຂົ້າກະແສຈັດວາງພາສີຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ້ວາງຂວາງຂອງທ່ານ ຊື່ງຄາດວ່າໃນວັນທີ 2 ເມສາທີ່ຈະມາເຖິງ. ການກະທຳນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍຫຼ້າສຸດໃນການຕໍ່ສູ້ດ້ານການຄ້າທີ່ພວມແຜ່ຂະຫຍາຍອອກຢ່າງກ້ວາງຂວາງໂດຍໄວ ຊື່ງທ່ານ Donald Trump ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນບັ້ນຫາສຽງເລືອກຕັ້ງທີ່ວ່າ ຈັດວາງອັດຕາພາສີຮອບດ້ານທີ່ມີຕໍ່ບັນດາສຳພັນທະມິດ ແລະ ຄູ່ແຂ່ງຂອງ ອາເມລິກາ.

  ບັນດາຕົວເລກສະຖິຕິໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະມານ 50% ຈຳນວນລົດໂອໂຕຂາຍຢູ່ ອາເມລິກາ  ແມ່ນໄດ້ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ໃນຈຳນວນບັນດາປະເພດລົດໂອໂຕນຳເຂົ້າປະເທດນີ້, ມີປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງແມ່ນມາຈາກ ເມັກຊິກໂກ ແລະ ການາດາ ແລະ ຈຳນວນທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນມາຈາກບັນດາປະເທດຜະລິດລົດໂອໂຕອື່ນຄື: ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ເຢຍລະມັນ. ໃນປີ 2024, ອາເມລິກາ ໄດ້ນຳເຂົ້າລົດໂອໂຕປະມານ 8 ລ້ານຄັນ ດ້ວຍຍອດມູນຄ່າກ່ວາ 240 ຕື້ USD.  ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ອັດຕາພາສີກ້ວາງຂວາງຈັດວາງໃສ່ລົດໂອໂຕນຳເຂົ້າທັງໝົດ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ້ວາງຂວາງຕໍ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳລົດໂອໂຕທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີ 2 ໝູ່ບ້ານອາຊີບທຳອິດຂຶ້ນກັບເຄືອຂ່າຍບັນດານະຄອນຫັດຖະກຳປະດິດຄິດສ້າງໂລກ

ຫວຽດນາມ ມີ 2 ໝູ່ບ້ານອາຊີບທຳອິດຂຶ້ນກັບເຄືອຂ່າຍບັນດານະຄອນຫັດຖະກຳປະດິດຄິດສ້າງໂລກ

2 ໝູ່ບ້ານດັ່ງກ່າວເປັນສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍບັນດານະຄອນຫັດຖະກຳປະດິດຄິດສ້າງໂລກ ເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກຮັກສາບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ
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