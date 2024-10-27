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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ ຕ່ຳ ​ມາ​ເລ​ເຊຍ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຢ່າງ​​ທາງ​ການ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ໃນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ, ການນຳພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ… ໄດ້ຢັ້ງຢືນຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ມາເຊເຊຍຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ.
ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul ແລະ ພັນລະຍາ Puan Sri Datin Noraini Binti Mohd ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນ ສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນໄລຍະຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ ແລະ ພັນທະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມສູ້ສານໄວ້ອາໄລປະທານໂຮ່ຈີມິນ. ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul…

ໃນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ, ການນຳພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ… ໄດ້ຢັ້ງຢືນຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ມາເຊເຊຍຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຍົກລະດັບການພົວພັນສອງປະເທດຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່. ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດລົງທຶນ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຄ້າ, ພະລັງງານ, ຈາກນັ້ນເປີດກວ້າງການແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍ ແລະ ຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະຝ່າຍຢ່າງສຸດຂີດ; ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກ, ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 18 ຕື້ USD ຕາມທິດສົມດຸນໂດຍໄວ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳກັດການໝູນໃຊ້ບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງທາງການຄ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ພັກກ​ານ​ທະ​ຫານສູນ​ກາງ ຈີນ ຈາງ​ອ້ຽວ​ຊ້າ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ພັກກ​ານ​ທະ​ຫານສູນ​ກາງ ຈີນ ຈາງ​ອ້ຽວ​ຊ້າ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີສອງຝ່າຍປະຕິບັດຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂັ້ນສູງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ຄວບຄຸມສະພາບການຢູ່ທະເລໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
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