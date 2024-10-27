ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາ ຕ່ຳ ມາເລເຊຍ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຢ່າງທາງການຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຈົບງາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul ແລະ ພັນລະຍາ Puan Sri Datin Noraini Binti Mohd ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນ ສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນໄລຍະຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ ແລະ ພັນທະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມສູ້ສານໄວ້ອາໄລປະທານໂຮ່ຈີມິນ. ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul…
ໃນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ, ການນຳພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ… ໄດ້ຢັ້ງຢືນຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ມາເຊເຊຍຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຍົກລະດັບການພົວພັນສອງປະເທດຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່. ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດລົງທຶນ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຄ້າ, ພະລັງງານ, ຈາກນັ້ນເປີດກວ້າງການແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍ ແລະ ຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະຝ່າຍຢ່າງສຸດຂີດ; ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກ, ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 18 ຕື້ USD ຕາມທິດສົມດຸນໂດຍໄວ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳກັດການໝູນໃຊ້ບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງທາງການຄ້າ.