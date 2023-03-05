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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫ​ວະ ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃສ່​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ານ​ທີ່​ດິນ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານສາດສະດາຈານ, ປ.ອ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານ ການໂອ້ລົມສົນທະນາປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ).
  ທ່ານສາດສະດາຈານ, ປ.ອ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ  

ການໂອ້ລົມສົນທະນາໂດຍສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ຈັດຕັ້ງເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເວທີປາໄສເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ນັກຊ່ຽວຊານ, ອະດີດຜູ້ເຮັດວຽກງານກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ຂອງສະຖາບັນ ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລື, ເສີມຂະຫຍາຍພູນປັນຍາ ໃນການປະກອບຄຳເຫັນເພື່ອປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ)ໃຫ້ສຳເລັດ, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບທາງໄກ ຢູ່ສູນສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດໂຮ່ຈີມິນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງບາງບັນຫາພື້ນຖານຕ້ອງຊາບຊືມເມື່ອປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ. ນັ້ນແມ່ນຕ້ອງຕິດແທດ, ຫັນເປັນລະບອບລະບຽບການບັນດາແຜນການ, ການກຳນົດທິດ, ນະໂຍບາຍໃນເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ສືບຕໍ່ບັນດາຂໍ້ກຳນົດທີ່ມີລັກສະນະສະຖຽນລະພາບຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນຜ່ານແຕ່ລະສະໄໝ ທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດກວດກາໃນຕົວຈິງແລ້ວ, ຮັບປະກັນລັກສະນເປັນເອກະພາບ, ຄົບຊຸດ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງລະບົບກົດໝາຍ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ມີນາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Krolahom Sar Kheng ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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