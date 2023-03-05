ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເປັນປະທານການໂອ້ລົມສົນທະນາປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ານທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ)
ການໂອ້ລົມສົນທະນາໂດຍສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ຈັດຕັ້ງເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເວທີປາໄສເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ນັກຊ່ຽວຊານ, ອະດີດຜູ້ເຮັດວຽກງານກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ຂອງສະຖາບັນ ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລື, ເສີມຂະຫຍາຍພູນປັນຍາ ໃນການປະກອບຄຳເຫັນເພື່ອປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ)ໃຫ້ສຳເລັດ, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບທາງໄກ ຢູ່ສູນສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດໂຮ່ຈີມິນ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງບາງບັນຫາພື້ນຖານຕ້ອງຊາບຊືມເມື່ອປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ. ນັ້ນແມ່ນຕ້ອງຕິດແທດ, ຫັນເປັນລະບອບລະບຽບການບັນດາແຜນການ, ການກຳນົດທິດ, ນະໂຍບາຍໃນເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ສືບຕໍ່ບັນດາຂໍ້ກຳນົດທີ່ມີລັກສະນະສະຖຽນລະພາບຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນຜ່ານແຕ່ລະສະໄໝ ທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດກວດກາໃນຕົວຈິງແລ້ວ, ຮັບປະກັນລັກສະນເປັນເອກະພາບ, ຄົບຊຸດ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງລະບົບກົດໝາຍ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ…