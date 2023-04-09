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    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ຕ້ອນ​ຮັບ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ບໍ​ລິ​ສັດ ກົດ​ໝາຍ Kim & Chang ສ.ເກົາຫຼີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ເມສາ ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Chung Kye Sung ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດກົດໝາຍ Kim & Chang, ສ.ເກົາຫຼີ.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Chung Kye Sung ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດກົດໝາຍ Kim & Chang (ພາບ: TTXVN)  

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີ ໃຫ້ບໍລິສັດກົດໝາຍ Kim & Chang ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ສ້າງນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຳລັບຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງອິນເຕີເນັດ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຫັນເປັນສີຂຽວ... ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນທ້າຍປີນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະພິຈາລະນາປັບປຸງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍຮັບວິສາຫະກິດ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດກວ່າອີກ.

ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Chung Kye Sung ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສະໜັບສະໜຼນ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍກົດໝາຍ, ໜູນຊ່ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນການປະກາດນະໂຍບາຍກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງພາສີຕ່ຳສຸດທົ່ວໂລກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂຮນ​ລັງ​ມີ​ຄວາມປາ​ດ​ຖະ​ໜາຢາກ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ໂຮນ​ລັງ​ມີ​ຄວາມປາ​ດ​ຖະ​ໜາຢາກ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແລ້ວ, ໃນປີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງພິເສດນີ້, ສອງປະເທດປາດຖະໜາ ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຈະແໜ້ນແຟ້ນຜ່ານການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການເຕັກໂນໂລຢີປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ນ້ຳປະປາ, logistics, ເຕັກໂນໂລຢີ ສູງ, ພະລັງງານສີຂຽວ ແລະ ເສດຖະກິດໝູນວຽນ.
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