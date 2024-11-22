Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝ​ິ້ນ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍ, ໄປຍັງລາຊະອານະຈັກ ກຳປູເຈຍ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ (ພາບ: ສະພາແຫ່ງຊາດ)

ວັນທີ 21 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍ, ໄປຍັງລາຊະອານະຈັກ ກຳປູເຈຍ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 12 ຂອງກອງປະຊຸມສາກົນບັນດາພັກການເມືອງ ອາຊີ (ICAPP) ແລະ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 11 ຂອງລັດຖະສະພາສາກົນ ເພື່ອ ການໃຫ້ອະໄພ ແລະ ສັນຕິພາບ (IPTP) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21 – 24 ພະຈິກ. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ຢັ້ງຢືນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ13 ຂອງພັກ, ໃນນັ້ນໃຫ້ບຸລິມະສິດຢູ່ລະດັບສູງສຳລັບການພົວພັນ "ຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອັນດີງາມ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງຍາວນານ" ກັບກຳປູເຈຍ, ສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່.

ເລື່ອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 12 ຂອງ ICAPP ເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງການເຂົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ICAPP, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບບັນດາພັກການເມືອງອາຊີ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນບັນດາບັນຫາລວມຂອງພາກພື້ນ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ກັບພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 11 ຂອງ IPTP ດ້ວຍຖານະເປັນແຂກຖືກເຊີນຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ, ເພື່ອແນໃສ່ສະແດງການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄວາມເຈດຕະນາດີສຳລັບປະເທດເຈົ້າພາບກຳປູເຈຍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນອາຍຸການ ກຳປູເຈຍແມ່ນປະທານ IPTP.

ຮອດເວລາ 14 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງວັນທີ 21 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ພົບປະສອງຝ່າຍ ກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ພົບປະສອງຝ່າຍ ກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ

ຕອນສວາຍວັນທີ 21 ພະຈິກ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍຢ່າງເປັນທາງການກັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top