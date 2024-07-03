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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິ​ນ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ທະ​ຫານ​ເຂດ 9

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມແລະ ເຮັດວຽກກັບທະຫານເຂດ 9.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ. (ພາບ: Ngoc Thiện/TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີໃຫ້ທະຫານເຂດ 9 ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່, ພັດທະນາວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ; ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານຂົນຂວາຍປະຊາຊົນໃນສະພາບການໃໝ່; ພິເສດສຳລັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ຜູ້ຖືສາສະໜາ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ, ທະເລ, ໝູ່ເກາະ, ໃນດຂດຈຸດສຸມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີວ່າ:

“ກອງບັນຊາການທະຫານເຂດ 9 ສືບຕໍ່ເຊື່ອມຊຶມການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາມະຕິ, ບົດສະຫຼຸບ, ຄຳສັ່ງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ພະນັກງານ, ນັກຮົບຕ້ອງກຳແໜ້ນບັນດາທັດສະນະ, ແນວທາງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງ ລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ ໂດຍສະເພາແມ່ນຄວາມໝາຍ, ບົດບາດ, ຄວາມສຳຄັນຂອງການສ້າງ “ແນວຮົບຈິດໃຈປະຊາຊົນ”, ສ້າງພື້ນຖານປ້ອງກັນຊາດທົ່ວປວງຊົນ, ແນວຮົບສົງຄົມປະຊາຊົນ. ຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອ ກຳປູເຈຍ”.

ກໍໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນ, ໄວ້ອາໄລຢູ່ອະນຸສອນສະຖານບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ກອງບັນຊາການທະຫານເຂດ 9 ແລະ ພະນັກງານ, ທະຫານເຈັບປ່ວຍ, ລູກຫຼານຄອບຄົວນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຄອບຄົວຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ Woo Won – shik

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ Woo Won – shik

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ, ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອູນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ Woo Won – shik.
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