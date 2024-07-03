ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທະຫານເຂດ 9
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີໃຫ້ທະຫານເຂດ 9 ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່, ພັດທະນາວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ; ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານຂົນຂວາຍປະຊາຊົນໃນສະພາບການໃໝ່; ພິເສດສຳລັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ຜູ້ຖືສາສະໜາ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ, ທະເລ, ໝູ່ເກາະ, ໃນດຂດຈຸດສຸມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີວ່າ:
“ກອງບັນຊາການທະຫານເຂດ 9 ສືບຕໍ່ເຊື່ອມຊຶມການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາມະຕິ, ບົດສະຫຼຸບ, ຄຳສັ່ງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ພະນັກງານ, ນັກຮົບຕ້ອງກຳແໜ້ນບັນດາທັດສະນະ, ແນວທາງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງ ລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ ໂດຍສະເພາແມ່ນຄວາມໝາຍ, ບົດບາດ, ຄວາມສຳຄັນຂອງການສ້າງ “ແນວຮົບຈິດໃຈປະຊາຊົນ”, ສ້າງພື້ນຖານປ້ອງກັນຊາດທົ່ວປວງຊົນ, ແນວຮົບສົງຄົມປະຊາຊົນ. ຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອ ກຳປູເຈຍ”.
ກໍໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນ, ໄວ້ອາໄລຢູ່ອະນຸສອນສະຖານບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ກອງບັນຊາການທະຫານເຂດ 9 ແລະ ພະນັກງານ, ທະຫານເຈັບປ່ວຍ, ລູກຫຼານຄອບຄົວນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຄອບຄົວຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ.