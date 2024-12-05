ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ພັນລະຍາພົບປະກັບ ພະເຈົ້າຈັກກະພັດ ແລະ ພະມະເຫສີ ຍີປຸ່ນ Naruhito
ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມຍີ່ປຸ່ນຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ພົບປະກັບ ພະເຈົ້າຈັກກະພັດ ແລະ ພະມະເຫສີ ຢູ່ພາລາຊະວັງ. ພະເຈົ້າຈັກກະພັດ ຍີ່ປຸ່ນ Naruhito ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ໜູນຊ່ວຍຍີ່ປຸ່ນ ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຂອງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ແຫຼມ Noto ໃນປີ 2024. ພະເຈົ້າຈັກກະພັດ ຍີ່ປຸ່ນ ກໍ່ສະແດງຄວາມເສຍໃຈຕໍ່ບັນດາຜົນເສຍຫາຍໂດຍພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ຫວຽດນາມ ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ.
ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຖືວ່າ ການພົວພັນສອງປະເທດມີການພັດທະນາຢ່າງແຮງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ນັບແຕ່ການເມືອງຕະຫຼອດຮອດວັດທະນະທຳ, ທ່ານສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ການໜູນຊ່ວຍຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ. ເຫດການທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ພັນລະຍາພົບປະກັບ ພະເຈົ້າຈັກກະພັດ ແລະ ພະມະເຫສີ ຍີ່ປຸ່ນ Naruhito ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດຈາກສື່ມວນຊົນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນແຖວໜ້າຍີ່ປຸ່ນຄື: NTV, TBS, AU... ເຊິ່ງໄດ້ລົງຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.