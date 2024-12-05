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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ​ພົບ​ປະ​ກັບ ພະ​ເຈົ້າ​ຈັກ​ກະ​ພັດ ແລະ ພະ​ມະ​ເຫ​ສີ ຍີ​ປຸ່ນ Naruhito

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຖືວ່າ ການພົວພັນສອງປະເທດມີການພັດທະນາຢ່າງແຮງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ນັບແຕ່ການເມືອງຕະຫຼອດຮອດວັດທະນະທຳ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ພັນລະຍາພົບປະກັບ ພະເຈົ້າຈັກກະພັດ ແລະ ພະມະເຫສີ ຍີປຸ່ນ Naruhito (ພາບ: TTXVN )

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມຍີ່ປຸ່ນຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ພົບປະກັບ ພະເຈົ້າຈັກກະພັດ ແລະ ພະມະເຫສີ ຢູ່ພາລາຊະວັງ. ພະເຈົ້າຈັກກະພັດ ຍີ່ປຸ່ນ Naruhito ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ໜູນຊ່ວຍຍີ່ປຸ່ນ ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຂອງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ແຫຼມ Noto ໃນປີ 2024. ພະເຈົ້າຈັກກະພັດ ຍີ່ປຸ່ນ ກໍ່ສະແດງຄວາມເສຍໃຈຕໍ່ບັນດາຜົນເສຍຫາຍໂດຍພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ຫວຽດນາມ ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ.

ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຖືວ່າ ການພົວພັນສອງປະເທດມີການພັດທະນາຢ່າງແຮງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ນັບແຕ່ການເມືອງຕະຫຼອດຮອດວັດທະນະທຳ, ທ່ານສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ການໜູນຊ່ວຍຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ. ເຫດການທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ພັນລະຍາພົບປະກັບ ພະເຈົ້າຈັກກະພັດ ແລະ ພະມະເຫສີ ຍີ່ປຸ່ນ Naruhito ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດຈາກສື່ມວນຊົນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນແຖວໜ້າຍີ່ປຸ່ນຄື: NTV, TBS, AU... ເຊິ່ງໄດ້ລົງຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ກະ​ກຽມ​ບັນ​ດາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄຼຍ ນິງ​ທ້ວນ​ຄືນ​ໃໝ່

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ກະ​ກຽມ​ບັນ​ດາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄຼຍ ນິງ​ທ້ວນ​ຄືນ​ໃໝ່

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ນິງທ້ວນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບ ຄະນະບໍລິຫານງານອົງຄະນະພັກແຂວງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ແລະ ວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
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