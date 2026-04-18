ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ: ເພີ່ມທະວີການທູດລັດຖະສະພາ, ຍູ້ແຮງການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ
“ຫຼໍ່ລ້ຽງຄວາມຫວັງ, ຮັບປະກັນສັນຕິພາບ ແລະ ປົກປ້ອງຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນອະນາຄົດ” ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງບົດກ່າວປາໄສຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຢູ່ວາລະປຶກສາຫາລືລວມຂອງ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ ຄັ້ງທີ 152 (IPU - 152) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 16 ເມສາ ຢູ່ Istanbul, ປະເທດ ຕວັກກີ.
ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຫົວຂໍ້ “ຫຼໍ່ລ້ຽງຄວາມຫວັງ, ຮັບປະກັນສັນຕິພາບ ແລະ ປະຕິບັດຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ສຳລັບຄົນລຸ້ນອະນາຄົດ” ຂອງ IPU ປີນີ້, ຖືວ່າສານດັ່ງກ່າວທັງມີລັກສະນະສະຖານະການທັງມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບບັນດາປະເທດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມມານະພະຍາມ, ຕັດສິນມີຄວາມໝັ້ນໃຈ, ກ້າວເດີນເຂົ້າໄລຍະພັດທະນາໃໝ່, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດພວມພັດທະນາທີ່ມີອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ມີລາຍຮັບປານກາງສູງໃນປີ 2030 ແລະ ເປັນປະເທດພັດທະນາ, ລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045. ເພື່ອພ້ອມກັນຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຖືວ່າ IPU ແລະ ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຕ້ອງສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມສາມັກຄີສາກົນ, ປັບປຸງຈິດໃຈເຄົາລົບກົດໝາຍ ແລະ ໜູນຊ່ວຍບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມແຫ່ງຊາດເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ພັດທະນາ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີວ່າ:
ເພີ່ມທະວີການທູດລັດຖະສະພາ, ຍູ້ແຮງການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີລະຫວ່າງບັນດາຊາດ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາກົກສາຍປາຍເຫດຂອງການປະທະກັນ; ເຄົາລົບບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດບັດ ສປຊ. ດ້ວຍຈິດໃຈນັ້ນ, ພ້ອມກັບບັນດາສະມາຊິກ IPU, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງຢຸດຍິງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສືບຕໍ່ເຈລະຈາໂດຍສັນຕິວິທີ, ຊອກຫາມາດຕະການສົມເຫດສົມຜົນ, ຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ບັນດາການປະທະກັນໃນປັດຈຸບັນ. ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳພາຂອງລັດຖະສະພາໃນຂອບເຂດນິຕິກຳ, ຫັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນເປັນກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ບໍ່ເຜີຍແຜ່ອາວຸດລ້າງຜານ, ປະຕິບັດການຕິດຕາມຢູ່ລະດັບສູງສຳລັບການປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນ.