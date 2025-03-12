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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​: ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ຈະ​ປັບ​ປຸງ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ, ໂຮມ​ແຂວງ, ສັບ​​ຊ້ອນ​ແຕ່ 60 – 70% ຕາ​ແສງ

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 43, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມີນາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດສະຫຼຸບກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV (ແຕ່ວັນທີ 12 – 19 ກຸມພາ).
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

 ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເລື່ອງກົດໝາຍ 04 ສະບັບ ແລະ ມະຕິ 05 ສະບັບ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການສັບຊ້ອນ, ຈັດຕັ້ງກົງຈັກລັດ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ບັນດາມະຕິກຳນົດກ່ຽວກັບກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດ, ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນ, ຮີບດ່ວນ, ຈຳເປັນອື່ນກໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາປະກອບສ່ວນຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕ GDP ແຕ່ 8% ຂຶ້ນໄປໃນປີນີ້ ແລະ ການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກໃນໄລຍະ 2026 – 2030. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ຕໍ່ໜ້າສະພາບການສັບຊ້ອນກົງຈັກຕາແສງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຕ້ອງ ໂຮມ 60  70% ຕາແສງໃນຈໍານວນຕາແສງທັງໝົດ 10.000 ຕາແສງ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດອີງໃສ່ການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ຕ້ອງດຳເນີນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຮີບເຮັ່ງ. ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈ, ໃນຕໍ່ໜ້າຈະບໍ່ມີຫົວໜ່ວຍຂັ້ນເມືອງ, ໂຮມບັນດາແຂວງເຂົ້າກັນ, ສະນັ້ນ ຈະມີວຽກງານຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດຕ້ອງປະຕິບັດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ຮອດ​ ສິງ​ກະ​ໂປ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປະ​ເທດ​ນີ້ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ຮອດ​ ສິງ​ກະ​ໂປ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປະ​ເທດ​ນີ້ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜຸ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ Changi, ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ສ.ສິງກະໂປ ແຕ່ວັນທີ 11 – 13 ມີນາ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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