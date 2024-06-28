Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ໝູ່​ບ້າ​ນ​ເກົ່າ​ແກ່ ເດື່ອງ​ເລິມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄອບຄົວ ຫວຽດນາມ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ພົບປະກັບປະຊາຊົນຢູ່ໝູ່ບ້ານເກົ່າແກ່ ເດື່ອງເລິມ, ເທດສະບານເຊິນເຕີຍ, ຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມ, ພົບປະກັບປະຊາຊົນຢູ່ໝູ່ບ້ານເກົ່າແກ່ ເດື່ອງເລິມ, ເທດສະບານເຊິນເຕີຍ

ເມື່ອໂອ້ລົມກັບປະຊາຊົນຢູ່ສາລາບ້ານເດື່ອງເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ວັນຄອບຄົວ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໂອກາດທີ່ມີຄວາມໝາຍແນໃສ່ເຊີດຊູບັນດາຄຸນຄ່າຂອງຄອບຄົວ, ເພື່ອໃຫ້ລູກ, ຫຼານອວ່າຍໜ້າເມືອຫາກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍ່ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ, ເພີ່ມພູນນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງອັນດີງາມ, ບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນລ້ຳຄ່າຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຖືວ່າ:

        “ລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍ, ບັນພະບຸລຸດ ໄດ້ຮັກສາບັນດາມໍລະດົກ, ມູນເຊື້ອອັນລ້ຳຄ່າໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາເປັນຄົນລຸ້ນຫຼັງ, ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາ, ອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ, ວິຖີຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ… ຄອບຄົວໃດກໍອົບອຸ່ນ, ຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ, ທັງໝູ່ບ້ານກໍຈະສະຫງົບສຸກ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມກໍຈະພັດທະນາ”.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ຫໍບູຊາ ໂບກາຍ ກະສັດ ຟຸ່ງຮຶງ ແລະ ໂງກວຽນ, ກໍຄື ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ສອງຄອບຄົວຕົວແບບຂອງຕາແສງ ເດື່ອງເລິມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນຊົນ ຈີນ ລົງຂ່າວຢ່າງຫລວງຫລາຍກ່ຽວກັບການໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມຟ້າມມິງຈິງ

ສື່ມວນຊົນ ຈີນ ລົງຂ່າວຢ່າງຫລວງຫລາຍກ່ຽວກັບການໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມຟ້າມມິງຈິງ

ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານ, ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ ຢູ່ ປັກກິ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ງຜິງ ແລະ ທ່ານ ຫວ່າງຮູ່ຫນິງ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານສະພາປຶກສາການເມືອງປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top