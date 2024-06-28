ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມໝູ່ບ້ານເກົ່າແກ່ ເດື່ອງເລິມ
ເມື່ອໂອ້ລົມກັບປະຊາຊົນຢູ່ສາລາບ້ານເດື່ອງເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ວັນຄອບຄົວ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໂອກາດທີ່ມີຄວາມໝາຍແນໃສ່ເຊີດຊູບັນດາຄຸນຄ່າຂອງຄອບຄົວ, ເພື່ອໃຫ້ລູກ, ຫຼານອວ່າຍໜ້າເມືອຫາກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍ່ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ, ເພີ່ມພູນນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງອັນດີງາມ, ບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນລ້ຳຄ່າຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຖືວ່າ:
“ລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍ, ບັນພະບຸລຸດ ໄດ້ຮັກສາບັນດາມໍລະດົກ, ມູນເຊື້ອອັນລ້ຳຄ່າໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາເປັນຄົນລຸ້ນຫຼັງ, ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາ, ອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ, ວິຖີຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ… ຄອບຄົວໃດກໍອົບອຸ່ນ, ຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ, ທັງໝູ່ບ້ານກໍຈະສະຫງົບສຸກ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມກໍຈະພັດທະນາ”.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ຫໍບູຊາ ໂບກາຍ ກະສັດ ຟຸ່ງຮຶງ ແລະ ໂງກວຽນ, ກໍຄື ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ສອງຄອບຄົວຕົວແບບຂອງຕາແສງ ເດື່ອງເລິມ.