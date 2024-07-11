ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພົບປະທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ
ນະທີ່ນີ້, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນ ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານພົ້ນເດັ້ນ, ສຳຄັນໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນທຸກຂົງເຂດ, ອັນໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະປະເທດ; ເຫັນດີສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາອະນຸສັນຍາ, ແຜນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບທີ່ໄດ້ລົງນາມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ສົມທົບກັນຊອກຫາມາດຕະການທີ່ມີລັກສະນະກະໂດດຂັ້ນເພື່ອສ້າງແຫຼ່ງກຳລັງແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແນໃສ່ສູ້ຊົນບັນລຸເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕດ້ານການຄ້າ ແຕ່ 10 – 15% ໃນປີນີ້.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ເພື່ອແນໃສ່ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນແທດຈິງກວ່າເກົ່າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.