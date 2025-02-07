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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື​່ອງ ທະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ຢູ່​ເຂດ​ພະ​ລາ​ຊະ​ວັງ​ທັງ​ລອງ

ພິທີດັ່ງກ່າວມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳພື້ນເມຶອງຄື: ຟ້ອນສິງໂຕ, ຕີກອງບຸນ, ຟ້ອນທຸງ, ກອງບຸນທອງລອງ…

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ກຸມພາ, ຢູ່ເຂດມໍລະດົກພະລາຊະວັງ ທັງລອງ-ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກ ທັງລອງ-ຮ່າໂນ້ຍ ສົມທົບກັບສະມາຄົມມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ທັງລອງ-ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດພິທີທະຫວາຍທູບທຽນ, ອາໄລຫາບັນພະບູລຸດ ຜູ້ທີມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ປະເພດຊາດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເປັນປະທານ ພິທີ.

   ພິທີດັ່ງກ່າວມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳພື້ນເມຶອງຄື: ຟ້ອນສິງໂຕ, ຕີກອງບຸນ, ຟ້ອນທຸງ, ກອງບຸນທອງລອງ…ປ້າ ເຈິ່ນທິເຟື້ອງ, ຊາວ ຮ່າໂນ້ຍ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ແບ່ງປັນວ່າ:

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈທີ່ສຸດ ແລະ ເຄົາລົບບັນດາຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດທີ່ລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍໄດ້ປະໄວ້ໃຫ້. ພວກເຮົາຄວນເສີມຂະຫຍາຍມູນເສື້ອໃຫ້ລຸ້ນຫຼັງເອົາເປັນແບບຢ່າງ. ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາຢາກປະຕິບັດພິທີນີ້ ເພື່ອພາວະນາຂໍໃຫ້ປະເທດຊາດ ແລະ ປຊຊ ມີຄວາມສະຫົງບສຸກ, ທຸກຄົນມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ. ທາງຄອບຄົວກໍ່ມີຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນ, ລູກຫຼານມີການຮ່ຳຮຽນໄດ້ຮັບຜົນດີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນປະທານ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະຫຼຸບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ 2024

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນປະທານ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະຫຼຸບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ 2024

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງການຫັນເປັນດີຈີຕອນຕ້ອງຕິດພັນກັບການປະຕິວັດກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການບໍລິຫານ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຖັນແຖວພະນັກງານ, ພາລະກອນ, ລັດຖະກອນ.
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