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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ຢ້ຽມ​ຢາມ, ອວຍ​ພອນ​ບຸນ​ເຕັດກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ພິ​ເສດ

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດຫຼື ເອີ້ນວ່າບຸນເຕັດປີມະເສັງ 2025, ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດກຳລັງທະຫານພິເສດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ກຳລັງທະຫານພິເສດ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງໄດ້ຍ້ອງຍໍສັນຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານດີເດັ່ນໂດຍເຫຼົ່າຮົບ ທະຫານພິເສດ ບັນລຸໄດ້ໃນປີຜ່ານມາ. ທ່ານປະທານປະເທດຊີ້ແຈ້ງວ່າ ປີນີ້ແມ່ນປີມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດສຳລັບປະເທດຊາດ, ດັ່ງນັ້ງ ເຫຼົ່າຮົບທະຫານພິເສດ ຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຮອບດ້ານ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ຈາກໄກ, ນັບແຕ່ເວລາທີ່ປະເທດຍັງບໍ່ທັນປະສົບກັບຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ໄປຖະຫວາຍດອກໄມ້, ຈຸດທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກນັກຮົບ, ວິລະຊົນທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດຂອງທະຫານພິເສດ, ມອບຂອງຂວັນລະດົມກຳລັງໃຈພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ລະນຶກຢູ່ບໍລິເວນເຫຼົ່າຮົບ ທະຫານພິເສດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2025

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2025”

ໃນຜົນງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ, ຍາມໃດກໍ່ມີການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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