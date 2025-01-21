ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດກຳລັງທະຫານພິເສດ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງໄດ້ຍ້ອງຍໍສັນຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານດີເດັ່ນໂດຍເຫຼົ່າຮົບ ທະຫານພິເສດ ບັນລຸໄດ້ໃນປີຜ່ານມາ. ທ່ານປະທານປະເທດຊີ້ແຈ້ງວ່າ ປີນີ້ແມ່ນປີມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດສຳລັບປະເທດຊາດ, ດັ່ງນັ້ງ ເຫຼົ່າຮົບທະຫານພິເສດ ຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຮອບດ້ານ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ຈາກໄກ, ນັບແຕ່ເວລາທີ່ປະເທດຍັງບໍ່ທັນປະສົບກັບຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ໄປຖະຫວາຍດອກໄມ້, ຈຸດທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກນັກຮົບ, ວິລະຊົນທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດຂອງທະຫານພິເສດ, ມອບຂອງຂວັນລະດົມກຳລັງໃຈພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ລະນຶກຢູ່ບໍລິເວນເຫຼົ່າຮົບ ທະຫານພິເສດ.