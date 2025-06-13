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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ​ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ ສ.ເກົາຫຼີ ຄົນ​ໃໝ່

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານປະທານປະເທດເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Lee Jae Myung.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ Lee Jae Myung ປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ

ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງເນັ້ນໜັກເຖິງການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບໂດຍໄວໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄົາລົບນັບຖື ສ.ເກົາຫຼີ ສຳລັບການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນ ກັບສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lee Jae Myung ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງແທ້ຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ຍາວນານໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lee Jae Myung ຢັ້ງຢືນລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີຍາມໃດກໍ່ຖື ຫວຽດນາມແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຢູ່ພາກພື້ນ, ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງປະເທດໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທ​າ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລິດ​ວາ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທ​າ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລິດ​ວາ

ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ລິດວາ Gitanas Nauseda ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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