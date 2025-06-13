ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ ຄົນໃໝ່
ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງເນັ້ນໜັກເຖິງການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບໂດຍໄວໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄົາລົບນັບຖື ສ.ເກົາຫຼີ ສຳລັບການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນ ກັບສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lee Jae Myung ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງແທ້ຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ຍາວນານໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lee Jae Myung ຢັ້ງຢືນລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີຍາມໃດກໍ່ຖື ຫວຽດນາມແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຢູ່ພາກພື້ນ, ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງປະເທດໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ.