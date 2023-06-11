ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງກວດກາວຽກງານ ຊອກຫາກູ້ໄພຢູ່ກົມກູ້ໄພກູ້ຊີບ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາວຽກງານ ຊອກຫາກູ້ໄພ ຢູ່ກົມ ກູ້ໄພກູ້ຊີບ, ກົມບັນຊາການໃຫຍ່ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຫ້ອງວ່າການຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງວ່າການຄະນະກຳມະການ ການຮັບມືກັບອຸບັດຕິເຫດໄພທຳມະຊາດ ແລະ ການຊອກຫາກູ້ໄພກູ້ຊີບ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງໄດ້ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບໃນວຽກງານປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນ, ຮັບມືກັບອຸບັດຕິເຫດ, ໄພທຳມະຊາດ, ໄພພິບັດ ແລະ ການຊອກຫາກູ້ໄພໃນຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ. ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຂອງບັນດາກົມກອງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີວ່າ:
ຕ້ອງຍູ້ແຮງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ໂຄສະນາຄວາມຮູ້, ທັກສະໃຫ້ແກ່ບັນດາກຳລັງ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນກ່ຽວກັບບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງ, ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນ ໂດຍແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນການປ້ອງກັນປະເທດ”, “ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດເປັນປະຈຳຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບ ແລະ ທົ່ວລະບົບການເມືອງ”, ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ບັນດາເຂດ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ.