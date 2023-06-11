Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວ​ໍ​ວັນ​ເຖືອງກວດ​ກາ​ວຽກ​ງານ ຊອກ​​ຫາ​ກູ້​ໄພ​​ຢູ່​ກົມ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ, ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງໄດ້ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບໃນວຽກງານປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນ, ຮັບມືກັບອຸບັດຕິເຫດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ບັນດາການນຳກົມກູ້ໄພກູ້ຊີບ (ພາບ: qdnd.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາວຽກງານ ຊອກຫາກູ້ໄພ ຢູ່ກົມ ກູ້ໄພກູ້ຊີບ, ກົມບັນຊາການໃຫຍ່ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຫ້ອງວ່າການຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງວ່າການຄະນະກຳມະການ ການຮັບມືກັບອຸບັດຕິເຫດໄພທຳມະຊາດ ແລະ ການຊອກຫາກູ້ໄພກູ້ຊີບ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງໄດ້ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບໃນວຽກງານປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນ, ຮັບມືກັບອຸບັດຕິເຫດ, ໄພທຳມະຊາດ, ໄພພິບັດ ແລະ ການຊອກຫາກູ້ໄພໃນຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ. ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຂອງບັນດາກົມກອງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີວ່າ:

ຕ້ອງຍູ້ແຮງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ໂຄສະນາຄວາມຮູ້, ທັກສະໃຫ້ແກ່ບັນດາກຳລັງ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນກ່ຽວກັບບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງ, ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນ  ໂດຍແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນການປ້ອງກັນປະເທດ”, “ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດເປັນປະຈຳຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບ ແລະ ທົ່ວລະບົບການເມືອງ”, ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ບັນດາເຂດ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ອົງ​ການ​ສິນ​ເຊື່ອ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ລະ​ບົບ​ທະ​ນາ​ຄານ

ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ອົງ​ການ​ສິນ​ເຊື່ອ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ລະ​ບົບ​ທະ​ນາ​ຄານ

ເມື່ອປະກອບຄຳເຫັນທີ່ການປຶກສາຫາລື, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຖືວ່າ ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການສິນເຊື່ອແມ່ນຈຳເປັນ, ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການນຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບອົງການສິນເຊື່ອ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top