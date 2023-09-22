ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດງານການທູດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ ຕໍ່ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເມື່ອໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າໃນແຕ່ລະບາດກ້າວພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມີການໜູນຊ່ວຍ ຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ. ໜ້າທີ່ໃນປັດຈຸບັນຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ແມ່ນສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ການພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ສະໜັບສະໜູນ, ແບ່ງປັນເຊິ່ງກັນແລະກັນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ. ທ່ານປະທານປະເທດ ອວຍພອນໃຫ້ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່, ພ້ອມທັງປາດຖະໜາ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກ່ວາອີກເພື່ອໃຫ້ນັບມື້ນັບຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງປະເທດຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມດີໃຈ ໃນ ອາຍຸການ 4 ປີຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການປັບປຸງ ແລະເພີ່ມທະວີການພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກ່ວາເກົ່າ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະແດງຄວາມຂອບອົບຂອບໃຈຕໍ່ພັກ, ລັດ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງຍາມໃດກໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອພັກ, ລັດ, ປະຊາຊົນລາວ, ຊ່ວຍລາວຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ພັດທະນາ.