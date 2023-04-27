ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ VCC
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບັນດາການປະກອບສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ. ເພື່ອປະຕິບັດໄດ້ເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2045 ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງ. ທ່ານປະທານປະເທດເນັ້ນໜັກວ່າ
ກໍ່ສ້າງຖັນແຖວນັກທຸລະກິດເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບຈຳນວນ, ຄຸນນະພາບ, ມີ ລະດັບຄວາມຮູ້ສູງ, ມີສະຕິພົນລະເມືອງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ມີຈິດໃຈຊົນຊາດຢ່າງແຮງມີຄຸນທາດທີ່ໝັ້ນແກ່ນ, ມີຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມໂຍງສູງ ແມ່ນບຸລິມະສິດຂອງ ພັກ, ລັດ. ຮັບປະກັນກຳມະສິດ ແລະ ສິດເສລີໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງນັກທຸລະກິດ ຕາມກົດໝາຍ. ຕ້ອງລົບລ້າງທຸກຮົ້ວກີດຂວາງ, ຄວາມຄິດຕາຍຕົວ, ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊົນທັງຈຳນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ສົ່ງເສີມການສ້າງ, ພັດທະນາບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເສດຖະກິດເອກະຊົນໃຫຍ່, ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ການແກ້ງແຍ້ງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ສູ້ຊົນຮອດປີ 2030 ມີວິສາຫະກິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 2 ລ້ານແຫ່ງດ້ວຍອັດຕາການປະກອບສ່ວນຂອງຂົງເຂດເສດຖະກິດເອກະຊົນເຂົ້າ GDP ບັນລຸແຕ່ 60 ຫາ 65%.