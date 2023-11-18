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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ສະ​ເໜີ​ບັນ​ດາ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ ຮ່ວມ​ມື​ຢູ່ IPEF

IPEF ໄດ້ຄາດຫວັງວ່າແມ່ນຮູບແບບເຊ່ືອມຕໍ່ເສດຖະກິດທີ່ມີຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ມີປະສິດທິຜົນ, ນຳຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທດຈິງມາໃຫ້ປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການວັດທະນາຖາວອນຂອງພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 16 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ San Francisco, ອາເມລິກາ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງ ໃນຂອບເຂດການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ເພື່ອວັດທະນາຖາວອນ (IPEF). ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະມີ ການນຳຂັ້ນສູງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ APEC, ປະມູກລັດ, ຜູ້ນຳລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບາງປະເທດ ໃນນັ້ນມີ: ອາເມລິກາ, ອິນເດຍ, ບຣູໄນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສ.ເກົາຫຼີ, ນິວຊີແລນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ມາເລເຊຍ, ອົດສະຕາລີ…

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ IPEF  ແມ່ນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ສົມທົບກັນລະຫວ່າງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນສະພາບການໂລກປະເຊີນໜ້າກັບການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ, ມີໂອກາດ ກໍ່ຄືສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ. IPEF ໄດ້ຄາດຫວັງວ່າແມ່ນຮູບແບບເຊ່ືອມຕໍ່ເສດຖະກິດທີ່ມີຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ມີປະສິດທິຜົນ, ນຳຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທດຈິງມາໃຫ້ປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການວັດທະນາຖາວອນຂອງພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ APEC ຄັ້ງ​ທີ 30

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ APEC ຄັ້ງ​ທີ 30

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ພະຈິກ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ນະຄອນ San Francisco, ລັດ California, ອາເມລິກາ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມການນຳບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ເວທີປາໄສການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ຄັ້ງທີ 30. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ມີການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂອງ 21 ພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກ APEC; ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
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