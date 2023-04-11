ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢ້ຽມຢາມອະດີດການນຳຂັ້ນສູງລາວ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ເມສາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ຈຸມມາລີ ໄຊຍະສອນ, ອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ແລະ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ທອງສິງ ທຳມະວົງ.
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຢ່າງສະຫຼາດສ່ອງໃສຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະເທດລາວ ຈະຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໂດຍໄວ, ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງເອກະລາດ, ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ວັດທະນາຖາວອນ, ປະຊາຊົນລາວນັບມື້ນັບອີ່ມໜຳສຳລາມ ສົມບູນພູມສຸກ.
ສ່ວນບັນດາອະດີດການນຳລາວໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ສອງປະເທດ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການຊ່ວຍຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ການພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມື ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ພ້ອມທັງ, ຄວນສືບຕໍ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການສຶກສາ ແລະ ໂຄສະນາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄວໜຸ່ມກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອການພົວພັນແບບພິເສດໃຫ້ ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ - ລາວ.