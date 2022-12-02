ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕ້ອນຮັບ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເຊັກໄບຢານ ແລະ ບຣູໄນ ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເຊັກໄບຢານ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Shovgi Kamal Oglu Mehdizade ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ.
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ອາເຊັກໄບຢານ. ທ່ານຖືວ່າ ສອງຝ່າຍຕ້ອງມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີທ່າແຮງຫຼາຍ. ສ່ວນທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເຊັກໄບຢານ Shovgi Kamal Oglu Mehdizade ກໍຊີ້ແຈ້ງວ່າ ອາເຊັກໄບຢານ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ; ຍາມໃດກໍໃຫ້ບຸລິມະສິດພັດທະນາການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ.
ສ່ວນທ່ານນາງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບຣູໄນ Datin Paduka Malai Hajah Halimah Malai Haji Yussof ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຈະພັດທະນາຢ່າງແຮງກວ່າອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ແລະ ທ່ານນາງຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ.