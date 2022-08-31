ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ: ຍົກສູງຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວມະນຸດສະທຳ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຍັງມີທ່ານ ຫງວຽນວັນອານ, ທ່ານ ຫງວຽນຊິງຮຸ່ງ ອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ; ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທງເໝິນ; ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດະວັນຈ໊ຽນ; ທ່ານ Jagan Chapagain, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະພາກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າສະພາກາແດງຂອງບາງປະເທດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບມະນຸດສະທຳໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານສັງຄົມມະນຸດສະທຳ, ເຂົ້າຮ່ວມການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ, ປຸກລະດົມການບໍລິຈາກເລືອດ, ບໍລິຈາກແພຈຸລັງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ປະຊາຊົນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ກໍສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ເລື່ອງ ສະມາຄົມກຳນົດລາຍການ “ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຊາວປະມົງຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ”, ລາຍການ “ທາດບຳລຸງໃຫ້ແກ່ເດັກທຸກຍາກ ແລະ ເດັກພິການ” ພ້ອມດ້ວຍບັນດາໂຄງການກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງແມ່ນບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມຂອງອາຍຸການທີ XI. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຍັງສະເໜີໃຫ້ສະພາກາແດງ ຕ້ອງປັບປຸງ ແລະ ສ້າງອົງການທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ຍົກລະດັບຜົນສະທ້ອນ ແລະ ກຳລັງດຶງດູດຂອງວຽກງານມະນຸດສະທຳ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)