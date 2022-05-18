ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນໝູ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍແຂວງ ຕວຽນກວາງ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດພັກ, ລັດ ກໍ່ຖືວຽກງານຊົນເຜົ່າແມ່ນໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດ ໃນພາລະກິດ ປະຕິວັດ, ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການປະຕິບັດວຽກງານຊົນເຜົ່າ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍ, ໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: TTXVN)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນຜູ້ມີອິດມິພົນຊື່ສຽງໃນໝູ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍແຂວງ ຕວຽນກວາງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດພັກ, ລັດ ກໍ່ຖືວຽກງານຊົນເຜົ່າແມ່ນໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດ ໃນພາລະກິດ ປະຕິວັດ, ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການປະຕິບັດວຽກງານຊົນເຜົ່າ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍ, ໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຮັບປະກັນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢູ່ເຂດປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູສູງ, ແນໃສ່ປັບປຸງຊີວິດດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງໃນການພັດທະນາລະຫວ່າງເຂດພູສູງ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງ, ນຳມາເຊິ່ງການດຳລົງຊີວິດທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູມສຸກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ມີຄວາມຫວັງວ່າ ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງທີ່ປັບຕົວແທດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນສືບຕໍ່ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານ ແລະ ວົງຄະນະຍາດ, ແມ່ນປັດໄຈຕັ້ງໜ້າໃນຂະບວນການຂອງ ທ້ອງຖິ່ນ, ຂົນຂວາຍ, ແນະນຳໃຫ້ພໍ່ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ຢູ່ບັນດາໝູ່ບ້ານຂອງຕົນ ພ້ອມກັນມານະພະຍາຍາມພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ເຂົ້າຮ່ວມການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ກຽມພ້ອມປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)