ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ກວດກາວຽກງານກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ ຢູ່ ທະຫານເຂດ 2
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ທະຫານເຂດ 2 ຕ້ອງກຳແໜ້ນສະພາບການຜັນແປທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນບໍລິເວນ; ເປັນເສນາທິການໃຫ້ພັກ, ລັດ, ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ທັນການ ເພື່ອມີນະໂຍບາຍຮັບມືໃຫ້ແທດເໝາະ, ປົກປັກຮັກສາເຂດຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ອະທິປະໄຕ, ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດຊາດຢ່າງໝັ້ນຄົງ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກໍຊີ້ນຳວ່າຕ້ອງສ້າງກຳລັງປະກອບອາວຸດທະຫານເຂດ 2 ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ, ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ຖືການສ້າງມະນຸດເປັນຂອດຕັດສິນ; ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານສຶກສາດ້ານການເມືອງ, ແນວຄິດ; ຕໍ່ສູ້ກັບບັນດາທັດສະນະທີ່ຜິດເຂວ, ປະຕິການຂອງບັນດາກຳລັງປໍລະປັກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະຫານເຂດ 2 ລະດົມບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃຫ້ຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ, ປັບປຸງພື້ນຖານປ້ອງກັນຊາດທົ່ວປວງຊົນຕິດພັນກັບການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການປ້ອງກັນຕົວຢ່າງໝັ້ນຄົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທະຫານເຂດ 2 ກໍຕ້ອງເຊື່ອມຊຶມທັດສະນະ, ແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ວຽກງານການຕ່າງປະເທດປ້ອງກັນຊາດ, ສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື, ພັດທະນາກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ.